金像獎2026丨舒淇首執導《女孩》奪新晉導演 自嘲最老新導演：我有30年經驗

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。今日下午4時30分，一眾電影人、頒獎者、提名演員、幕後人將會盛裝亮相，踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》在現場直擊頒獎禮各獎項的出爐得主誰屬。由導演陳可辛頒發「新晉導演」，由執導電影《女孩》的舒淇先拔頭籌勇奪「新晉導演」殊榮。

舒淇多謝香港朋友

宣布舒淇得獎一刻，全場報以掌聲雷動，穿上全黑打扮的舒淇，展露燦爛笑容步上舞台，幽默發表得獎感言：「Thank you！我估唔到喺我入香港電影圈呢30年來，又可以攞一個最佳新人獎。29年前我就喺呢個金像獎嘅舞台上，攞咗最佳新人同最佳女配角。好多謝香港金像獎，好多謝所有香港支持我嘅朋友。」

舒淇笑言自己年紀大：「其實我係一個最老嘅新導演，我贏咗其他新導演最緊要嘅係，我有30年嘅經驗。唔係你哋唔好，係我太老喇！」舒淇不忘感謝團隊，包括台灣團隊，攝影師、剪接師等：「同埋好多好多好多人，多謝你哋，多謝香港，多謝香港嘅朋友，唔該晒！」

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