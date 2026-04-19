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金像獎2026丨《再見UFO》奪「最佳電影」橫掃5個獎項 導演梁栢堅首封最佳導演

影視圈
更新時間：23:42 2026-04-19 HKT
發佈時間：23:42 2026-04-19 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。電影《再見UFO》獲得「最佳編劇」、「最佳原創電影歌曲」及「最佳女配角」外，執導的導演梁栢堅獲頒「最佳導演」，《再見UFO》更奪得「最佳電影」，在金像獎2026上橫掃5獎。

《再見UFO》獲得5個獎

入行30年的導演梁栢堅憑《再見UFO》首奪最佳導演，激動地感謝金像獎及每一位投票支持他的人。梁栢堅在台上分享其導演生涯的起起落落，並勉勵同業不要放棄希望。梁栢堅特別感謝家人的支持：「好多謝我嘅屋企人、我太太。做電影呢行唔容易，尤其係做導演，佢個待業率係非常之高。喺最困難嘅時候，有三年冇電話、冇工作，咁太太輕輕同我講：『喂，諗吓有冇工轉啦？』咁我冇理佢，繼續俾我一路咁浮沉落去。咁，呢個獎有一半係屬於你嘅。」同時感謝女兒，因創作時希望拍出能讓下一代感到驕傲、值得一看的作品。

導演梁栢堅謝恩師杜琪峯

梁栢堅亦感謝恩師導演杜琪峯，他表示雖然對方從未直接教導自己如何做導演：「我跟住佢呢十幾年裏面，我觀察，我從佢身上學到為人處事、點樣尊重一部電影、點樣尊重每一個鏡頭、每一格嘅鏡頭。呢個我到而家都非常之受用。」最後梁栢堅感謝《再見UFO》的監製莊澄，身兼監製及編劇的同學莊梅岩，讚揚對方寫出一個難得的好劇本，一個屬於香港人的故事。

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《再見UFO》榮獲最佳電影

《再見UFO》同時獲頒「最佳電影」，監製錢小蕙、黃德慧率領團隊上台領獎。錢小蕙感謝過去7年來為團隊打氣的每一位朋友，並呼籲觀眾入場觀看這部團隊的心血結晶。她逐一感謝電影的演員，包括黃又南、蔡卓妍、徐天佑、衛詩雅、吳肇軒及一眾小演員，還有幕後團隊每一位的付出，並特別感謝華富邨的居民，以及在天上的媽媽。最後錢小蕙感性地說：「我要多謝我自己。」

《再見UFO》故事靈感來自1980年代華富邨的UFO目擊事件，講述三位主角的成長故事，電影早在2018年拍竣，直至2026年才正式公映。除了「最佳電影」和「最佳導演」外，《再見UFO》的江皓昕、錢小蕙獲頒「最佳編劇」、衛詩雅奪得「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」由黃淑蔓演唱的主題曲《華富一號》獲得，成績斐然。

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