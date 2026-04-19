金像獎2026丨梁家輝憑《捕風追影》第5次奪最佳男主角 走過被封殺低潮 與江嘉年相愛44年

金像獎2026／梁家輝／最佳男主角／捕風追影丨第44屆香港電影金像獎頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）盛大舉行，ViuTV 99台將全程現場直播。本屆「最佳男主角」競爭激烈，影帝梁家輝憑藉在電影《捕風追影》中的精湛反派演出，迎來生涯第15次金像獎影帝提名。他將與分別憑《私家偵探》和《尋秦記》獲雙提名的古天樂、《金童》的張繼聰及《像我這樣的愛情》的陳家樂，共同角逐這項影壇最高榮譽。

金像獎2026丨梁家輝憑《捕風追影》提名「最佳男主角」

電影《捕風追影》改編自2007年經典港產片《跟蹤》，故事圍繞一支精通反監控科技的盜匪團伙展開。梁家輝飾演團伙首腦「狼王」傅隆生，其角色陰險狡詐、城府極深，他收養並操控一眾年輕悍匪執行連環劫案，與成龍飾演的追蹤專家上演連場鬥智鬥勇的警匪對決。梁家輝在戲中不僅展現了強大的氣場，更有一場在廢墟中單挑數十人的精彩動作戲，將角色的狠勁與武力值推向高峰，成為全片焦點。

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金像獎2026丨梁家輝已奪導演會「最佳男主角」

在金像獎前哨戰——2026香港電影導演會年度頒獎典禮上，梁家輝已憑《捕風追影》中的出色表現，率先奪得「最佳男主角」獎項。他當時謙虛表示，雖然成龍才是主角，但外界的肯定讓他感到「雙豐收」。這次獲獎無疑為他再奪金像影帝增添了強勁的聲勢。

金像獎2026丨梁家輝維持金像獎最年輕影帝紀錄

梁家輝是香港電影金像獎歷史的傳奇人物，至今仍是「最年輕影帝」紀錄保持者。1983年，年僅26歲的他憑《垂簾聽政》一舉成名，但同時亦此片被台灣封殺。當時台灣為華語電影最大巿場，以致香港電影公司亦不敢用他，結果梁家輝為生計放下身段擺地攤。1987年，他被解封後，憑藉不懈努力，先後以《92黑玫瑰對黑玫瑰》、《黑社會》和《寒戰》等風格迥異的作品四度奪得「最佳男主角」。他主演的法國電影《情人》更曾打破法國票房紀錄，足證其國際影響力。

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金像獎2026丨梁家輝與江嘉年結婚逾40年

影帝梁家輝不僅以其卓越演技聞名，更以他「緋聞絕緣體」的專一形象深入人心。他與老婆江嘉年近四十載的愛情故事始於1987年，當時正值事業低谷的梁家輝，在僅有8000元積蓄的情況下，與願意甘苦與共的江嘉年交往半年便閃電結婚。儘管江嘉年的外貌曾遭受外界惡意批評，但梁家輝始終將她視為照亮自己灰暗時光的一道光，並盛讚她「把一生交給沒有前景的男人，是非常勇敢的行為」。這段不被外界眼光動搖的婚姻至今已走過40個年頭，兩人育有一對雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie），如今女兒們皆已出嫁，讓梁家輝榮升為幸福的外父與外公，用一生一世的承諾譜寫了演藝圈最動人的愛情佳話。

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