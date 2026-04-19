金像獎2026｜梁家輝憑《捕風追影》第5度奪影帝  老淚縱橫多謝太太：你都忍咗我44年

金像獎2026／最佳男主角／第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，今屆最佳男主角由梁家輝奪得，而這一次亦是梁家輝第5次奪得影帝。今次梁家輝憑《捕風追影》的精彩演出，力壓有《尋秦記》、《私家偵探》兩齣電影提名的古天樂、《金童》的張繼聰和《像我這樣的愛情》的陳家樂，成功再奪影帝。

梁家輝第5次奪影帝

梁家輝從謝霆鋒手上取得獎項，謝霆鋒面對殿堂級的梁家輝，非常恭敬地將獎座頒到對方手上，可見梁家輝於影壇的地位。梁家輝雖然已是第5次奪獎，但他的心情一樣激動，而他的謝辭亦盡見他的謙遜：「今年係香港電影金像獎的44周年，亦係我加入電影圈第44周年，所以今次係別具意義。無論係攞唔攞到，都係我終身榮耀。」

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梁家輝令「養子」感動落淚

梁家輝之後表示：「我要多謝今次所有評委，《捕風追影》導演同製作團隊，成家班，以及電影台前幕後，而我戲中嘅幾個養子，亦令我喺戲中更加可以做得好」。鏡頭這時定鏡於「養子」李哲坤，這位小伙子感動得淚流滿面。

梁家輝老淚縱橫多謝太太

梁家輝接着再多謝身邊人：「我要多謝經理人Elaine，佢都忍咗我好多年嘅責罵」，梁家輝之後開始激動眼濕濕：「我要多謝屋企人，兩個女，兩個女婿，同埋我太太。特別係我太太，佢都忍咗我44年.....多謝你！」。梁家輝之後老淚縱橫親吻獎座，場面令人感動。

梁家輝爆喊做畀老婆睇？

梁家輝憑《捕風追影》五度奪金像影帝，他在後台表示五度封帝特別感觸，指今年是金像獎44年，也是他入行44年，能繼續站在台上和大家說話，稱今日是他演藝人生中非常有意義的日子，覺得非常重要，講到他台上喊？他笑說：「我做畀老婆睇，全家人都在家中看直播，一得獎就call爆我，多謝所有家人，尤其是太太。（還有什麼角色的追求？）作為一個演員，做到這個年紀 ， 仍然希望令觀眾有 更多驚喜，導演對他仍充滿幻想，希望仲有機會參加更多電影，這個是期望，而是作為專業演員應有的態度。」

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