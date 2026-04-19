金像獎2026丨廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港14年不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於今日4月19日（星期日）在香港文化中心隆重舉行，ViuTV 99台屆時將進行現場直播。「最佳女主角」得主為廖子妤，她憑《像我這樣的愛情》首次提名金像影后，擊敗《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉。早前已在2026香港電影導演會年度頒獎典禮，以及《第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》奪得影后的廖子妤，憑藉電影《像我這樣的愛情》獲「最佳女主角」提名，成為金像獎2026影后大熱人選，最終成功奪金像影后。

金像獎2026丨廖子妤憑《像我這樣的愛情》奪影后

35歲的廖子妤憑藉在愛情文藝電影《像我這樣的愛情》中的破格演繹，首次獲得香港電影金像獎「最佳女主角」提名，並成功得獎。她在電影《像我這樣的愛情》中，飾演患有腦性麻痺的女主角「阿妹（梅丁悅）」。這是一個極具挑戰性的角色，不僅在肢體上需要精準模仿，更考驗演員對角色內心敏感、渴望被愛等複雜情感的細膩詮釋。廖子妤在《像我這樣的愛情》中貢獻了觸動人心的表演，與男主角陳家樂展現出絕佳默契成功帶領觀眾走進角色的世界，感受她面對愛情時的喜悅與掙扎。「阿妹（梅丁悅）」一角早前已為她贏得第32屆香港電影評論學會大獎的「最佳女演員」殊榮，使其成為首位獲得該獎項的馬來西亞籍演員，演技備受肯定。

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金像獎2026丨廖子妤由馬來西亞隻身來港發展14年

廖子妤出生於馬來西亞柔佛州，自小受父親影響熱愛香港電影。在馬來西亞修讀電影相關課程後，她曾從事模特兒、副導、剪接等多種幕後工作。然而，懷着對演戲的熱情，22歲的她毅然決定隻身來港發展，尋求更廣闊的舞台。2012年，廖子妤正式赴港，從模特兒做起，逐步踏入演藝圈，由初期一個租住深水埗唐9樓的80呎劏房的新人，到今日已成為金像獎常客。

金像獎2026丨廖子妤曾奪金像獎最佳女配角

廖子妤的演藝路途並非一帆風順，但來自家人的支持是她最強大的後盾。她曾在訪問中透露，初出道時拍攝《同班同學》等電影的大尺度裸露戲份前，曾徵詢父親的意見，並獲得他的支持。近年她加入古天樂旗下公司「天下一將士藝人 One Cool Jam Cast」，在影視圈獲得更多演出機會。2022年，她同時憑《梅艷芳》及《智齒》提名第40屆香港電影金像獎最佳女配角，並最終以電影《梅艷芳》勇奪金像獎「最佳女配角」獎座時，她特別感謝家人無條件的支持。

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金像獎2026丨廖子妤與男友盧鎮業感情穩定

在感情方面，廖子妤向來保持低調。她曾與演員周祉君有過一段戀情。2015年，她與演員兼導演盧鎮業（小野）合作拍攝獨立電影《風景》，直至2018年再於《中央街1號》重遇，並發展成戀人，於2023年公開戀情。早前二人都參演賀歲片《夜王》，演技受到關注，被封影壇新一代金童玉女。廖子妤曾表示，欣賞男友盧鎮業善良的內心和對戲劇的熱情，認為有一個能並肩作戰的夥伴，是她勇往直前的動力之一。

金像獎2026丨廖子妤近年事業騰飛

廖子妤的演藝事業在近年迎來豐收期。2014年，她憑首部電影《末日派對》便獲金像獎「最佳新演員」提名。2017年，以《骨妹》入圍「最佳女配角」，並奪得第12屆大阪亞洲電影節「傑出才能獎」。2022年是她事業的一個高峰，她憑藉在電影《梅艷芳》中飾演梅愛芳一角，感動無數觀眾，成功摘下第40屆香港電影金像獎「最佳女配角」獎座，同年她亦憑《智齒》獲同一獎項提名。

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之後，她在多部大熱電影如《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》及《夜王》中均有亮眼表現，參演的電影屢創票房佳績，讓她被封為「電影福將」。如今，廖子妤憑《像我這樣的愛情》更上一層樓，首度衝擊金像獎影后寶座。從配角到主角，從馬來西亞到香港，廖子妤用十多年的堅持與努力，證明了自己對電影的熱愛與執著。無論最終能否奪魁，她的演藝之路都已是勵志的典範，備受觀眾與業界期待。

香港電影金像獎頒獎禮2026詳情：

日期：2026年4月19日（日）

直播連結：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港電影金像獎是甚麼？

被譽為「東方荷里活」的香港，每年都有一場萬眾矚目的電影界盛事——香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）。自1982年創辦以來，這個頒獎典禮不僅是香港電影界的最高榮譽，更是全球華語影壇最具指標性的獎項之一。香港電影金像獎見證了香港電影的輝煌歲月與發展歷程。從風靡全球的港產片，到如今百花齊放的華語電影，金像獎的舞台上從不缺少星光熠熠的瞬間。每一座獎盃，都代表著對電影藝術家不懈努力的最高肯定。作為全球華人社會的焦點，香港電影金像獎的頒獎典禮覆蓋全球，讓世界各地的影迷都能共同見證「有華人的地方就有港產片」的文化魅力。它不僅是一場頒獎典禮，更是一次對香港及華人電影文化的致敬與傳承，持續引領著華語電影的潮流。

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