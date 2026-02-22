夜王丨「歡哥小三」廖子妤為黃子華決來港追夢 與偶像親熱意猶未盡？ 私密部位紋身成熱話

賀歲電影《夜王》在香港上映後叫好叫座，票房截至2月21日已強勢衝破4,000萬港元。片中一眾演員人氣急升，其中飾演「媽媽生」Mimi的馬來西亞演員廖子妤（Fish），憑藉與男主角黃子華那段未能開花結果的感情戲，給觀眾留下深刻印象，原來當日廖子妤，正是夢見偶像黃子華，才決心闖香港演藝圈；今次可以同偶像拍親熱戲，她更指「嗰陣時咁做就好啦」！

廖子妤一直視黃子華為偶像

來自馬來西亞的廖子妤，當初決心來港追尋演員夢，竟是因為曾夢見自己的偶像黃子華。她憶述：「細個已經鍾意睇黃子華電視劇，其中一部係《奸人堅》，劇中有位演員楊秀惠都是馬來西亞人，能夠同子華合作我好羨慕，然後有一晚夢見子華，我覺得係上天畀一個信息我，要朝呢個方向發展。」這份奇妙的緣份，讓她最終不僅來到香港，更實現了與偶像合作的夢想，而且是三次！從《飯戲攻心》的「母子」，到《毒舌大狀》的「仇人」，再到這次《夜王》的情侶，關係一次比一次親密。

廖子妤提黃子華親熱戲面紅？

在《夜王》中，廖子妤終於等到與偶像黃子華拍攝親熱戲的機會。日前她在接受馬來西亞媒體訪問時，被問及當下感受，忍不住面紅甜笑，坦言「好緊張、緊張到不得了！」。她更透露，由於過度緊張，導致拍攝後竟抑鬱了一段時間，不斷懊惱地反思：「哎呀，嗰陣時咁做就好啦。」她解釋自己是個容易緊張、會眷戀過去錯誤的人，因為太想在偶像面前有完美表現，反而留下了遺憾。廖子妤亦表示在黃子華面前，要收起粉絲心態：「我要把他當作是對手，千萬不要有小粉絲的心態，不然就會讓對手有很大的壓力」。

廖子妤《夜王》狐狸紋身成熱話

除了演技，廖子妤在《夜王》中意外曝光的紋身也成為了網民熱議的焦點。片中她手腕內側的狐狸紋身頻繁出鏡，這個圖案背後原來別具深意。廖子妤曾透露，這個狐狸紋身是她送給自己的34歲生日禮物，上面除了可愛的狐狸圖案，還寫有「Present is me」的字樣，她解釋這代表「我、上天、父母給的禮物」，時刻提醒自己珍惜當下，肯定自身的存在價值。

夜王丨黃子華潑墨紋身非化妝效果：

廖子妤左胸側亦有紋身

此外，她左胸側的法文句子紋身也曾曝光，原文「Si la nuit tu pleures le soleil, tes larmes t’empechent de voir les etoiles」，意思是「如果在夜晚因錯過太陽而哭泣，你的眼淚將會讓你錯過星星」，同樣是提醒自己要「活在當下」，不要因未發生的事而錯過眼前的美好。從夢想到現實，從演技到個人印記，廖子妤都展現了她獨特而深刻的魅力。

