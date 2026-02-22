夜王丨侍應「結衣」爭下海超爆笑 麗英由「小薯茄」網紅變影壇新貴 「全死角美少女」自帶喜感

賀歲片《夜王》截至昨晚（21日）累積票房已衝破4,000萬，YouTube頻道「小薯茄」成員之一的麗英，在片中飾演「結衣」一角並非夜總會女公關，但作為東日秘密武器「侍應」，單是忽然爆幾句日文，加上搶住「下海」，出場戲份不多，卻勝在夠突出又好笑，引起網民關注。

麗英喜愛日本歌手YUI

由「小薯茄」做到獨立歌手的麗英，其實只有28歲，是香港城市大學創意媒體學院學士。麗英因為喜愛日本歌手YUI，而學彈吉他，網上有不少其翻唱的日文歌曲。麗英於2019年演出ViuTV劇集《教束》，之後獲合作的程仁富介紹，加入網絡媒體「小薯茄」。

麗英翌年推出歌曲《明明單身最開心》，於2021年《新城勁爆頒獎禮》獲頒「勁爆新人獎」，並在2024年奪得「勁爆躍進女歌手銀獎」。麗英拍過MIRROR成員多首MV，亦演出《940920》、《百萬同居計劃》、《打天下2》等，同時參與多部電影，包括《阿媽有咗第二個》、《死屍死時四十四》、《填詞L》等，又為《玩轉腦朋友2》配音。

麗英有個人特色

麗英曾在訪問中提過從未想過可以出歌，假如沒有入娛樂圈，可能會做老師。麗英對於「全死角美少女」稱號，認為是其個人特色，亦認同自己不完美，對稱號感到自豪。而麗英在電影宣傳片見工一幕，便巧妙用上「缺點唔係話冇嘅，最衰都係『零死角』囉，因為呢樣我都搞到有少少抑鬱。」引人發笑。

