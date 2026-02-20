夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女

盧鎮業（小野）近日在賀歲片《夜王》中，飾演富二代「太子峰」，對「V姐」鄭秀文及「東日夜總會」窮追猛打，下場令觀眾大快人心。盧鎮業在《夜王》中的「黑人憎」演技受網民讚賞，其實他在電影圈已打滾多年，近年更成為金像獎常客。他與《夜王》中的「媽媽生Mimi」現實中是情侶，被封為新生代影壇金童玉女。

盧鎮業近年屢入圍金像獎

現年39歲的盧鎮業早期主力參與獨立電影的製作與演出，直至近年才更頻繁地出現於主流商業作品中，例如《花椒之味》和《叔·叔》。盧鎮業的演藝生涯並非一帆風順，他在2013年已初涉大銀幕，但直到2020年才憑《叔·叔》首次獲得香港電影金像獎「最佳男配角」提名，為他打開了知名度。儘管演藝之路偶有起伏，盧鎮業其後憑著在ViuTV劇集《IT狗》及《那年盛夏我們綻放如花》的演出，逐漸累積人氣。2024年，盧鎮業更上一層樓，以《年少日記》入圍金像獎「最佳男主角」，雖然最終落敗，但已是對他演技的一大肯定。2025年，盧鎮業再以《虎毒不》入圍「最佳男配角」，屢獲提名證明其實力已備受業界認可。

盧鎮業由幕後走到幕前

在投身演員事業前，盧鎮業花了很長時間在幕後工作。他不僅執導過Gin Lee李幸倪的《企好》等多部MV，更曾與陳奕迅合作拍攝《社交恐懼癌》。早年，他為麥曦茵執導的電影《前度》擔任場記及收音師，這次近距離觀察明星演戲的經歷，讓他深受震撼，也為他日後的演藝路埋下伏筆。嶺南大學文化研究碩士畢業後，盧鎮業曾一度對前路感到迷惘，考慮轉行尋找穩定的文職工作。然而，從未接受過正統戲劇訓練的他，最終選擇追隨自己的熱情，簽約成為經理人，並加入了由麥曦茵創立的Dumb Youth。在轉型初期，他需要兼任幕後工作甚至餐廳侍應以維持生計。直到2020年，電影《叔·叔》為他帶來了事業上首個高峰，金像獎的提名讓他以為從此片約不斷，但現實卻是經歷了一段等待期，才迎來下一個重要的演出機會，於《年少日記》演中學老師「鄭sir」一角，內心戲極為沉重，演出備受讚賞。

夜王丨廖子妤演「媽媽生Mimi」獲讚：

盧鎮業與女友廖子妤因戲結緣

除了事業上的收穫，盧鎮業的感情生活也因電影而精彩。他與同為演員的廖子妤在2015年因合作獨立電影《風景》相識，2018年再因《中央街1號》重遇，最終發展成為情侶。廖子妤同樣是實力備受肯定的演員，曾兩度獲得金像獎提名，並憑《梅艷芳》奪得「最佳女配角」。最令人感動的一幕發生在2024年金像獎提名公佈當日，擔任司儀的廖子妤在宣佈盧鎮業入圍「最佳男主角」時，激動得眼泛淚光，聲線顫抖，場面溫馨感人。廖子妤在《夜王》中的「媽媽生Mimi」同樣被讚，足見這對影壇情侶在演藝路上共同進步的成果。

