夜王｜舞小姐「葵芳」搞笑鄉音借鏡一女星 蔡蕙琪演藝畢業演舞台劇6年 「真身」係靚女

賀歲喜劇《夜王》自上映以來氣勢如虹，首日票房即衝破千萬大關，刷新影史紀錄。在黃子華與鄭秀文的星級陣容之外，片中飾演「夜總會囡囡」葵芳的舞台劇演員蔡蕙琪（Kay）意外彈出，憑著其獨特的搞笑鄉音和堅稱「十九歲半」的搞笑演出，被網民激讚為全片「MVP」，風頭一時無兩。

夜王丨蔡蕙琪試鏡奇招獲賞識

蔡蕙琪的成功並非偶然。原來在最初的試鏡中，劇本裡根本沒有「葵芳」這個角色。據蔡蕙琪在專訪中透露，當時副導演要求她演繹一個「發姣」的美艷小姐，但身為舞台劇演員的她卻屢試屢敗，一「發姣」就引來全場爆笑，讓她一度以為機會渺茫。

夜王丨蔡蕙琪扮林明禎

在覺得自己沒機會入選後，蔡蕙琪抱著「玩盡佢」的心態，忽發奇想，決定借鑑馬來西亞女神林明禎那種既性感又帶有可愛口音的形象。她在影片中笑言：「我一諗起『姣』，就諗起林明禎，跟住我就試下用一個『林明禎 filter』去做呢個夜總會小姐」。這個意外的嘗試，催生出一個帶有鄉音的奇特角色，結果這段試鏡片段讓導演團隊「看一次笑一次」。導演吳煒倫對其專業且充滿驚喜的表現大加讚賞，更因此得到啟發，特意為她度身訂造了「葵芳」這個極度搶鏡的角色，可謂一次「錯有錯著」的完美示範。

夜王丨「葵芳」之名源於舞台劇生涯

對於角色為何取名「葵芳」，蔡蕙琪解釋這與她的舞台劇背景有關。她曾是中英劇團的駐團演員，而劇團長期合作的表演場地正是「葵青劇院」。當導演組在討論這位有趣的演員時，有人形容她「成日喺葵青做戲」，「葵下葵下」就演變成了「葵芳」，這個充滿地道特色的名字便由此誕生。

蔡蕙琪跟黃子華對戲緊張到落淚

作為黃子華的忠實粉絲，蔡蕙琪坦言得知能與偶像合作時極度興奮，但隨之而來的是巨大的壓力。她擔心自己首次拍攝電影會拖累進度，甚至主動要求與黃子華對戲排練。她回憶道：「嗰次對對白我有啲激動，喊到收唔到，有5成係因為太緊張。」幸好，黃子華在正式拍攝時給予了她極大的支持和安慰，叫她放鬆，並用眼神給予信心，最終讓她能放下壓力，完美地演活了「葵芳」這個角色。黃子華之後於訪問中盛讚蔡蕙琪，指她的角色又搞笑又搶戲，希望觀眾要多認識這位出色演員。

蔡蕙琪舞台劇經驗豐富

蔡蕙琪舞台劇經驗豐富，她2019年從香港演藝學院戲劇學院畢業，之後加入中英劇團成為駐團演員。在學期間，她曾憑《加數機》中的Daisy一角獲得傑出演員獎，並參與多部校內演出包括《我自在江湖》等，更隨戲劇學院遠赴英國倫敦演出。加入中英劇團後，她參與了《解憂雜貨店》、《代父重婚》等舞台劇。

