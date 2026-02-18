夜王｜黃子華潑墨紋身非化妝效果 傳源自拍拖十年舊愛 張振朗女友楊偲泳大量鏡頭被刪性感照首曝光

今年賀歲猛片，由黃子華與鄭秀文（Sammi）主演的《夜王》於大年初一在香港正式上映，票房即日報捷。電影由《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，並集結原班人馬王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華、謝君豪，再加上新加盟的楊偉倫、譚文萱、COLLAR成員李芯駖等。《夜王》上映首日票房勢如破竹，全日狂收超過1000萬港元，不僅刷新黃子華個人主演電影的開畫票房紀錄，更打破了《毒舌大狀》數年前創下的優先場及開畫日紀錄，「子華神」再次成為票房保證。

黃子華紋身成焦點

隨著電影熱映，黃子華在戲中赤膊上陣，露出從右肩延伸至胸口的大片潑墨紋身，旋即引爆熱議。好友谷德昭近日在節目中爆料，證實該紋身並非為電影而設的化妝效果，而是早已存在多年，所費不菲。

黃子華紀念十年舊情？

據悉這個極具藝術感的抽象紋身大有來頭，有傳是黃子華當年與拍拖十年的化妝師女友溫安妮分手後，找來香港知名的法國紋身師Leon Lam Hien操刀設計。該紋身風格隨心，看似凌亂卻在線條與比例上經過精心設計，充滿意境。導演吳煒倫認為紋身與角色非常契合，因此決定在戲中「原裝上陣」，完整呈現。

楊偲泳低胸坐黃子華大髀劇情被刪

除了票房與紋身成為話題，一組《夜王》的絕密刪剪劇照今日亦在網上曝光，火速引起網民關注。照片中，TVB視帝張振朗的女友楊偲泳（Renci）身穿低胸性感晚裝，親密地坐在黃子華的大腿上，而黃子華就肉緊地攬實楊偲泳的蛇腰，畫面極惹人遐想。楊偲泳今日親自在其IG上分享這張激罕性感照，短短十小時已吸引近2萬名粉絲按讚，成功為電影再掀一波討論熱潮。

