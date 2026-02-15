黃子華廖子妤三度合作 「冇偈傾」但勁有火花 由母子變死對頭再做情人丨名人雜誌　

被譽為香港棟篤笑始祖的黃子華，近年被指由「票房毒藥」變成「靈藥」，兩部作品《毒舌大狀》和《破．地獄》均取得過億票房的成績，不過黃子華不認為自己是「靈藥」，又笑言同廖子妤三度合作，角色由母子變死對頭、再到新戲《夜王》變情人，更有床戲和吻戲！撰文：黃佩麗 攝影：林賓尼

雖然同廖子妤三度合作、今次更擦出火花，但黃子華就大爆兩人每次見面都好少偈傾。

黃子華每次棟篤笑演出幾乎都是秒殺門票，其演出的電視劇亦大受好評，唯獨在電影方面的發展甚有阻滯，早年的作品大多票房失利，被稱為「票房毒藥」，直到2018年《棟篤特工》的誕生，再到近年《毒舌大狀》和《破．地獄》兩部過億票房作品，令他擺脫「票房毒藥」之名，不過子華就不認為自己是「靈藥」，因為一部電影的成功需要整個團隊的配合，他坦言：「千萬不要以為套戲是因為我才會收得，是幕前幕後的努力，正因為我做過毒藥，更清楚知道一切都不是僥倖，大家都付出很多努力，是需要天時地利人和的配合。」

廖子妤自爆每次同子華合作都好興奮又緊張。

子華主演的《毒舌大狀》創出票房神話，導演吳煒倫今次執導《夜王》，展現完全不同的題材。



而他和廖子妤繼《飯戲攻心》和《毒舌大狀》後，再次於賀歲片《夜王》中合作，由母子變死對頭後、今次再變成情人關係，更有床戲和吻戲，關係大躍進！二人早前為電影宣傳時對此都感到很有緣份，黃子華又以苑瓊丹做例子，「和苑瓊丹第一次合作，她就做我女朋友，第二次已是《男親女愛》做我姑媽，到《一蚊雞保鏢》時做我大佬BENZ（許紹雄）的老婆，即是我大嫂，總之她做完我一次女朋友後，從此就做了我的長輩。今次廖子妤就犀利，她由我阿媽開始做起，她點會想到這一世人可以做到我阿媽！第二次就做死對頭，今次就有一手，直情覺得這個橋段可以拍套戲，我們之間應該是有啲嘢，背後應該是有啲秘密，總之可以發展成一套由國家級到宇宙級的懸疑電影，最後終於會搵到我們的連結是甚麼。」

黃子華笑言當年苑瓊丹都係由女朋友慢慢演到變他的長輩。

兩人都希望今次《夜王》能取得好成績。



廖子妤笑指首次合作就做偶像黃子華阿媽，覺得是很高的起點，指成為演員後其中一個夢想就是與偶像黃子華拍戲，沒想到那麼快就夢想成真，「有乜好得過夢想成真完，仲要可以成真三次！上次拍完《毒舌》覺得應該無下次，因為已經合作了兩次，沒想到之後還可以再合作，又有不少對手戲。今次睇劇本要上電影公司睇，睇到某一場（與黃子華吻戲）時，我突然大叫一聲，好似那張土撥鼠在高山上大叫的meme圖，他們聽到都問我咩事，我就攞住劇本問咩嚟㗎，我是Mimi（戲中角色）？這個歡哥會不會是阿DEE（何啟華）呀？我覺得很不可思議，不敢諗我們會有身體接觸。」談到與黃子華已第三次合作，興奮的心情難道沒有下降嗎？她即反問：「你覺得有嗎？」

拍床戲超有難度



訪問期間見廖子妤都不敢坐得太近黃子華，黃子華笑言每次見面，廖子妤都很少與他傾偈，如果不是對自己有信心，會覺得她很嬲自己，又指她是近年合作得最密的一個演員，「差不多次次都見到她，我懷疑未來的一套都是見到她。」對於二人有床戲和吻戲，黃子華表示男演員在這方面會更緊張，「拍攝親密場面時，男演員要好小心，不要做任何令對方感到不尊重的行為，而我個人是經常對任何事都不尊重，所以更要收歛，在這些時候更要克己些。」又指床戲只是在床上拍，但也是一場有難度的戲，「要好入戲先做到，這是一個很自然的情侶關係，仲要無衫着，我最怕是那些着衫沖涼的戲，或者完事後即刻齊哂睡衣，一係不要拍，一係自然些！」



廖子妤就笑言無論拍甚麼場面，只要對手是黃子華就特別緊張：「我的角色對任何事都游刃有餘，人際關係好好，不會有社交壓力，她每天要見很多人，要面對很多男人，很多肢體接觸，但對『廖子妤』來說，這是一個很大的壓力，所以在拍攝前，我不斷同自己講，這些都不是緊張，而是興奮，我一見到歡哥就會講『我好興奮』，我手震不是因為緊張，而是因為興奮！」除了與黃子華合作外，廖子妤與鄭秀文（Sammi）和謝君豪也有不少對手戲，她自認是有福氣的人，笑言好似集齊龍珠一樣、在同一部戲與自己喜愛的前輩合作。

今次在《夜王》的床戲令兩人難忘。

子華今次犧牲色相，半裸晒身材。

唔認係票房靈藥



黃子華之前的兩部作品有過億票房，他笑言今次沒有壓力，因為已預視了不會再過億，「如果再過會不會太過份呢？我個人會癲，就好似打拳一樣，永遠都是as good as your last game，上次打得好是上次的事，今次又是另一場比賽，次次都不同，但當然都希望有好成績，我有信心這是令大家都開心的戲，我拍的時候都很開心，我好耐無拍過咁開心的戲，《飯戲》對我來講不是好開心，因為入面全程失戀，《毒舌》又同她（廖子妤）死過，《破。地獄》更加不用說，忽然有套喜劇，又有咁多女仔，劇情又癲狂，所以我拍得很開心，相信觀眾都會看得開心。」

黃子華不覺得自己是票房靈藥，認為是幕前幕後整個團隊的努力。

盼金像獎再下一城



另外，廖子妤早前憑《像我這樣的愛情》奪香港電影評論學會影后，問她可想於金像獎再下一城？她直言很想，認為今年是她人生中最接近影后機會的時刻，「有冇獎不重要，能夠入圍候選就很開心，要做到主角好難，要有老闆肯投資之餘，又會找我擔正，去年很幸運，之前做女主角的5部電影都先後上映，我做女主角的電影已經上完，往後有冇老闆夠膽搵我做女主角，就看今次有沒有好的收穫。」至於黃子華表示對獎項有三不主義，不強求、不拒絕和不慶功，笑言就算有獎都不會慶功，叫大家不要為他緊張，問他可曾有過好想攞獎的時候？他說：「沒有，拍戲的初心不是為攞獎，拍的時候很投入，拍完就出現另一個叫電影頒獎禮的遊戲，當個遊戲擺咗你喺入面時才會考慮，《毒舌》那次就覺得有可能，但不是想攞，而且攞獎又是需要天時地利人和，要好多嘢配合。」

廖子妤早前憑《像我這樣的愛情》奪香港電影評論學會影后，希望於金像獎再下一城。