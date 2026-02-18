《夜王》上映首日票房破866萬 刷新黃子華開畫票房紀錄
發佈時間：15:45 2026-02-18 HKT
賀歲片《夜王》在年初二繼續有好消息！在上映首日（2月17日）單日票房衝破866萬，累積票房勁破1,100萬，勇奪香港史上賀歲電影單日票房NO.1以及香港史上賀歲電影開畫票房NO.1！除此之外，《夜王》刷新了黃子華開畫票房紀錄，開畫日超過900場場次更是破了近10年的賀歲片紀錄。
黃子華、鄭秀文聯同女公關同心合力
《夜王》講述華麗璀璨的東日夜總會表面紙醉金迷，暗地裡卻正面臨前所未有的存亡危機。黃子華、鄭秀文（Sammi）聯同一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，為守住東日拚搏到最後一刻。
