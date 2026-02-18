Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》上映首日票房破866萬 刷新黃子華開畫票房紀錄

影視圈
更新時間：15:45 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-18 HKT

賀歲片《夜王》在年初二繼續有好消息！在上映首日（2月17日）單日票房衝破866萬，累積票房勁破1,100萬，勇奪香港史上賀歲電影單日票房NO.1以及香港史上賀歲電影開畫票房NO.1！除此之外，《夜王》刷新了黃子華開畫票房紀錄，開畫日超過900場場次更是破了近10年的賀歲片紀錄。

黃子華、鄭秀文聯同女公關同心合力

《夜王》講述華麗璀璨的東日夜總會表面紙醉金迷，暗地裡卻正面臨前所未有的存亡危機。黃子華、鄭秀文（Sammi）聯同一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等，如何同心合力、上下一心，為守住東日拚搏到最後一刻。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
8小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
4小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-17 14:06 HKT
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
04:11
車公廟求籤︱第22籤屬「偽中籤」？ 解籤師傅：提醒港人「帶眼識人」防範被騙
社會
6小時前
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
4小時前