夜王丨「媽媽生Mimi」廖子妤穿旗袍獲讚艷壓張曼玉 大馬來港發展曾全裸上陣 近年如願奪金像獎

香港首部破億港產片《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部執導作品《夜王》在今年賀歲檔強陣出擊。吳煒倫今次將戰場由法庭轉到以夜總會為背景，除了黃子華率領原班人馬如王丹妮、廖子妤、楊偲泳、何啟華和謝君豪外，還加上楊偉倫、譚文萱、COLLAR成員李芯駖等，上映至今叫好又叫座。

夜王丨廖子妤飾媽媽生獲讚全片最正

今次廖子妤在戲中飾演「東日夜總會」媽媽生「Mimi」，在劇中的演出被網民熱捧，尤其旗袍的造型，有網民說：「穿起旗袍的廖子妤，典雅，有古典美。與姚生共舞，媚態、笑意、舉止，流露著高貴雍容的氣質，好美。」還有人說：「呢個角色全套戲最正。」甚至覺得「Mimi」魅力艷壓張曼玉《花樣年華》。

夜王丨廖子妤與謝君豪有段微妙關係

廖子妤今次與黃子華三度合作，由《飯戲攻心》的母子、《毒舌大狀》的死對頭，到《夜王》的情人，每次合作都有不同的火花，而今次廖子妤與謝君豪有一段微妙的關係，謝君豪亦曾讚廖子妤戲內最有吸引力：「姚生一見到Mimi真係目不轉睛！」甚至有人覺得《夜王》暗中向《胭脂扣》致敬：「廖子妤飾演的Mimi與姚生的關係，是《胭脂扣》裡如花與十二少關係的相反。《胭脂扣》是名妓尋找少爺，如花訪尋 52 年前的情人十二少。相反，《夜王》是少爺訪尋舞小姐。姚生對Mimi一見鍾情，因她與當年深愛的舞小姐長相極似，想向Mimi打聽對方的下落。穿起旗袍的廖子妤，典雅，有古典美。與姚生共舞，媚態、笑意、舉止，流露著高貴雍容的氣質，好美。雖然19歲半的葵芳好搶Fo，但值得我睇多一次的，唯有廖子妤。我眼中，她才是《夜王》的女主角。」

夜王丨廖子妤用最大誠意飾演每個角色

不少人留言表示認同：「不能認同更多，如果可以，希望佢攞金像獎女主角，呢個角色全套戲最正。」、「廖子妤真係好靚，靚到喊，着旗袍同姚生跳舞嗰段簡直可以用傾國傾城嚟形容（搵唔到劇照T^T），我係女都沉晒。演技超級好，每句對白每個微小動作都，真摯動人，最尾耳環嗰段又呃咗我幾滴眼淚。」、「已經睇咗兩次， 演得好好， 將Mimi嘅聰慧，知性，癡情都演得好到位立體。 嗰一份對歡哥堅定默默嘅愛，好感動。」、「冷艷又得，可愛又得。」、「演出一次比一次更有驚喜，今次真係做得好好。」對於大家的厚愛，廖子妤說：「睇到！ 謝謝你，我會繼續用我最大的誠意去飾演好每一個角色。」導演吳煒倫亦說：「Mimi確實好得人鍾意，多謝欣賞，多謝。」

夜王丨黃子華潑墨紋身非化妝效果：

夜王丨廖子妤2012年從大馬來港追夢

廖子妤2012年從來馬來西亞來港追夢，早期工作多數為模特兒，為了爭取演出機會，即使演出要全裸都接，當時首部電影是泰迪羅賓監製的《末日派對》，戲中有一幕被童黨脫光衣服，廖子妤曾說：「只得番胸圍同內褲，要瞓喺冰冷嘅地下，之後盡全力去推開佢哋。」拍畢《末日派對》不久，廖子妤再拍過幾部電影，包括《同班同學》全裸演援交少女，但沒有為她帶來太多工作機會，直至《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，才開始感受到轉變：「以前我去event，公司會帶一堆模特兒，嗰陣Super Girl比較紅，我哋同佢哋一齊影相，一啲比較惡嘅記者會話：『喂，啊邊個，你企過嗰邊』，直至《骨妹》之後變成『阿Fish，你企嗰邊」，我開始覺得自己係一個香港演員。」近年廖子妤終捱出頭，在《第32屆香港電影評論學會大獎》憑《像我這樣的愛情》奪得「最佳女演員」，今年４月舉行的《第44屆香港電影金像獎》憑《像我這樣的愛情》首度提名「最佳女主角」。

