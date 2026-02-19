夜王｜鄭秀文「自動波」行為震懾片場 導演吳煒倫爆說服偶像素顏上陣經過

《夜王》票房節節上升，話題多多，鄭秀文（Sammi）與黃子華合作火花四濺，《毒舌大狀》億萬導演吳煒倫（Jack）就兩場重要場面，解釋如何說服Sammi素顏、黃子華露點演出。撰文︰李志宏、攝影︰林賓尼

鄭秀文沒有教徒包袱

現年50歲的Jack在中學時期迷上Sammi，惟入行後多參與動作電影製作，無緣同偶像合作；至籌備《夜王》時，他看到Sammi站在金像獎台上頒獎，超強的壓台感頓時讓他聯想到V姐，「我們要創造一個觀眾從未見過如此有江湖味、霸氣的Sammi！」他續說︰「Sammi、子華就是這麼專業的演員，劇本裡橋段、對白，他們從沒有推卻，只要是合理的就沒有所謂，我十分佩服他們。先說Sammi，她是虔誠的教徒，當知道V姐這個角色需要抽煙、飲酒、講粗口，她沒有一刻猶豫；也從來沒有對我說：『Jack，可唔可以唔講呢句呀？』而且她非常用心去準備角色，見她拿著厚厚的劇本，常常在拍攝現場站著看，還有一份檔案夾，上面有許多筆記、標記，摸透角色個性及與其他人物的關係。」

《夜王》導演Jack祝讀者財源廣進、大吉大利。

《夜王》這一幕，Sammi、黃子華在家裡談夜總會行業前景，Sammi就角色心理狀況而素顏上陣。

Sammi與黃子華在酒店「覆雨翻雲」後，男方露點實屬合理正常。

「V姐」Sammi與「歡哥」黃子華火花四濺。

黃子華戒口為露點

有一場戲，Sammi、黃子華在屋企裡談到夜總會行業前景，V姐在家中一副放鬆狀態，無理由化妝；Sammi素顏來到現場，甚至連唇膏也沒有塗，她的「自動波」嚇得Jack、編劇何妙祺呆了一呆。另外一場戲，Sammi與黃子華在酒店「覆雨翻雲」後，黃子華赤裸上身露點；原來他在拍攝期時刻保持身形最佳狀態，為此戒口多時，有趣的是那場露點戲在拍攝期的末段才拍，拍畢這場戲，黃子華第一件事就是去打邊爐。Jack形容︰「其實無論是Sammi素顏還是子華露點上陣，他們知道這是正常的，角色人物在當刻狀態應該要這樣做，就不存在問題，這樣的演員實在非常難得。」

Jack大讚Sammi、黃子華專業。

Sammi戲中要抽煙、飲酒、講粗口，一律無問題，專業！

Sammi扮演V姐一角，舉手投足充滿霸氣。

《夜王》票房節節上升，話題多多。