夜王丨寸嘴舞小姐「ChiLing」黑歷史曝光 譚旻萱體重曾達170磅 認戀導演為結婚對象

譚旻萱（Mandy）在賀歲片《夜王》中飾演夜總會女公關「ChiLing」，在片中不但寸嘴又是猜枚勝手，表現亮眼甚有存在感。25歲的譚旻萱是港俄加混血兒，擁177厘米模特兒身高，加上標緻外表，出道初期被指是「港版朴敏英」。

譚旻萱曾被稱「坦克」

身材勁弗的譚旻萱，原來中學時期曾是「肥妹仔」，當年體重一度達170磅，而被稱為「坦克」。譚旻萱為減肥嘗試打籃球、跳舞，因此愛上籃球運動，而有「籃球女神」之稱。不過譚旻萱曾透露減肥過程不太順利，試過兩度翻脹。譚旻萱昨日在IG限時動態轉發對比圖留言：「人哋個下巴係假嘅，我係真嘅」。

譚旻萱早於中五被發掘，直到中學畢業後，2020年成為經理人公司Cool Style Management藝人，2023年與黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）組成女團Me&勇闖樂壇。譚旻萱曾演出Dear Jane《哀的美敦書》MV、兩度參演MIRROR成員Edan（呂爵安）的個人單曲《E先生連環不幸事件》、《一表人才》MV，打開知名度。亦拍攝ViuTV劇集《季前賽》、電影《陰目偵信》、《不是你不愛你》等。

譚旻萱拍廣告導演男友執導

譚旻萱於2023年12月被爆與導演男友Christopher拍拖去《Clockenflap》音樂節，又被揭同年拍攝的快餐店廣告由男友操刀，二人更到澳洲旅行。譚旻萱對戀情未有否認，翌年還透露已認定男友為結婚對象。只是近年發展愈見順利，已減少提及另一半，將感情事低調處理。

