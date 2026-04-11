金像獎2026｜李哲坤憑《捕風追影》提名最佳新演員 起底15年武術冠軍背景 梁家輝點名讚

金像獎2026／最佳新演員／李哲坤／捕風追影丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。現年21歲的內地男演員李哲坤，憑《捕風追影》提名「最佳新演員」，同場競逐的還有《金童》的李佳芯、《女孩不平凡》的鄧濤、《逆轉上半場》的周祗月以及《給愛麗絲》的蘇子茵。李哲坤雖然年紀輕輕，但已有超過15年武術根底，配合他討好的造型，未來或有機會成新一代動作巨星。

金像獎2026丨李哲坤憑《捕風追影》提名最佳新演員

李哲坤於《捕風追影》中，演盜匪團幕後主腦梁家輝旗下的「狼群」集團成員之一，他心狠手辣，出動狙擊對手動作快狠準，他在片中以行雲流水的動作演出，配合層次分明的角色情感，演技與武藝兼備，充分展現新生代動作演員的生氣勃勃，成為電影傳承接棒精神的最佳體現，獲提名最佳新演員實至名歸。

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金像獎2026丨李哲坤擁逾15年武術根基

李哲坤的演藝之路並非一蹴可幾。他自幼習武，擁有超過15年的深厚武術根基，目前就讀於武漢體育學院。他不僅持有國家二級運動員資格，更曾斬獲江西省武術比賽的雙刀冠軍及槍術劍術亞軍。在參演《捕風追影》前，他已透過《三年河東，三年河西》等短劇磨練演技。

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金像獎2026丨李哲坤挑戰動作巨星席位

在銀幕首秀《捕風追影》中，李哲坤不止動作戲演得賞心悅目，內心戲亦層次分明，讓觀眾留下深刻印象。他無論是高難度的翻騰跳躍，還是激烈的近身搏鬥，都應付自如。俊朗的外型，配上結實的肌肉身材，讓他具備了挑戰新一代動作巨星的絕佳條件。

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金像獎2026丨李哲坤獲成龍梁家輝加持

首次拍攝電影長片，便有幸與成龍及梁家輝兩位殿堂級前輩合作，李哲坤坦言獲益良多。他提到，成龍大哥在片場「一點架子都沒有」，不僅親自指導新演員，更會細心地檢查威也等安全措施，確保萬無一失。而梁家輝則像一位循循善誘的老師，在拍攝一場家庭戲時，細心為演員們剖析角色情緒，帶領他們入戲。

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金像獎2026丨李哲坤緊記前輩教誨

李哲坤感言，從兩位前輩身上，他不僅學會了如何演戲，更領悟了做人的道理。「無論一個人有多大的成就，都要保持謙遜，要有一顆一直熱烈、勤奮的心。」他緊記前輩的教誨，以「嚴以律己，寬以待人」為座右銘，並認為自己最大的敵人是自己，每一次進步都是在超越過去。

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