金像獎2026｜杜德偉憑《風林火山》首提名最佳男配角 星二代曾戀吳君如周汶錡 婚後浪子回頭

金像獎2026／最佳男配角丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心大劇院舉行，當晚ViuTV 99台將進行現場直播。入行41年的杜德偉（Alex）今年憑《風林火山》「李文狄」首獲提名「最佳男配角」，不過杜德偉的對手相當強勁，分別有陳湛文《UFO離奇命案》、袁富華《水餃皇后》、黃又南《再見UFO》與及林家熙《拼命三郎》，而杜德偉率先在2026香港電影導演會年度頒獎典禮憑《風林火山》得到「最佳男配角」，自然被視為得獎大熱。

金像獎2026丨杜德偉憑《風林火山》提名最佳男配角

杜德偉在電影《風林火山》中飾演的「李文狄」一角，是橋言集團的接班人。這個角色兼具野蠻與脆弱的雙重特質，造型突破，頭髮鬍子蓬亂，舉止粗俗不羈，與其弟弟李霧童（金城武飾）的俊雅形成鮮明對比，兄弟間的權力之爭成為《風林火山》一大看點。杜德偉憑藉此角已獲得香港電影導演會頒發的「最佳男配角」，並入行逾40年首次獲得金像獎提名。

對於獲得金像獎「最佳男配角」提名，杜德偉曾表示：「去到我而家呢個階段，人生仲有呢一個第一次，而且呢個第一次係我從來冇諗過。好多人睇咗都話我個角色好突出，我自己睇呢個係我一個好鍾意嘅角色，自己又做得開心，但係當人哋話我做得很好嘅時候，我只不過覺得自己盡力去做，真係冇諗過，收到呢個消息，對我嚟講係一個好好嘅生日禮物，同時對我現階段嘅事業係一個好大嘅鼓勵。」

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

金像獎2026丨杜德偉母為「中國歌后」張露

杜德偉出身於顯赫的演藝音樂世家，父母皆為圈內名人，其音樂天賦與表演基因深厚。媽媽是有「中國歌后」美譽的張露，曾演唱《給我一個吻》及《你真美麗》紅遍樂壇，爸爸是西班牙裔著名鼓手樂隊領班杜少明，自幼在父母的耳濡目染下，對音樂產生濃厚興趣，杜德偉在1985年參加《第四屆新秀歌唱大賽》，擊敗李克勤、周慧敏、草蜢等對手奪得金獎後，正式踏入演藝圈。 早年以火辣舞曲和前衛形象走紅樂壇，多首歌曲如《只想留下》、《拯救地球》等均膾炙人口。歌而優則演的杜德偉多年來曾參演過不少電影演出，包括如在《流氓醫生》中與梁朝偉演對手戲，以及在《神偷次世代》中飾演出賣黎明的角色。近年除了《風林火山》，他亦有份參演電影《再見UFO》飾演徐天佑的父親。

金像獎2026丨杜德偉曾戀吳君如、周汶錡

杜德偉的過往情史中，最為人所知的是與吳君如的一段戀情。兩人分手後，吳君如曾透露是因為一名模特兒介入，而非她身材發福導致情變。之後，杜德偉與名模周汶錡交往六年，曾有指兩人一度論及婚嫁，但最終仍以分手收場。2003年，杜德偉曾捲入藏毒風波，形象大受影響；2006年又陷入「召妓」醜聞，對其事業造成不少打擊。直到2012年，杜德偉與小他24歲的攝影師李曉冰（Ice）結婚。這段「父女戀」曾不被看好，杜德偉甚至與岳父同齡。然而，兩人婚後感情甜蜜，並育有一子AJ。有了家庭後，杜德偉將妻子和兒子放在第一位，成為了愛家好男人。

金像獎2026丨吳孟達對杜德偉影響深遠

杜德偉曾表示在演藝路上，吳孟達對他的影響最深。杜德偉和吳孟達在2004年在無錫拍劇集《邊城小子》結緣，吳孟達第一天就送他一本《角色的誕生》稱這本書對他的影響：「有一次我哋化妝，佢叫我即刻講出第一對白，我心諗瞓都冇時間，點可能背熟？佢教我讀劇本必須由頭到尾睇好多次。又有一次去沙漠拍戲，放飯時個飯盒未必會熱辣辣，我心諗做歌手是享盡榮華富貴，乜嘢都安排到最好，然後我拎住個凍冰冰嘅飯盒，心諗有冇咁衰呀，點知達哥就喺後面騎騎笑話：『德偉，食啦！』拍戲哋人真係刻苦耐勞。達哥改變咗我好多諗法，教曉好多嘢。」

相關閱讀：導演會頒獎禮2026｜杜德偉入行41年首贏電影獎奪「最佳男配角」 形容Juno神隱無「售後服務」