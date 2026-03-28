Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像獎2026｜《再見UFO》黃又南提名最佳男配角 Shine出身曾傳戀杜如風 為父還債現揸巴士糊口

影視圈
更新時間：16:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-28 HKT

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日於香港文化中心隆重舉行，屆時ViuTV 99台將全程直播頒獎典禮盛況。本屆「最佳男配角」競爭激烈，入圍者包括陳湛文《UFO 離奇命案》、袁富華《水餃皇后》、林家熙《拼命三郎》、杜德偉《風林火山》，以及憑藉電影《再見UFO》中精湛演出而獲提名的黃又南。這部充滿本土情懷、橫跨香港數十年變遷的電影，不僅讓黃又南的演技再獲肯定，也喚起了觀眾對一個時代的集體回憶。

《再見UFO》故事靈感源於都市傳說

電影《再見UFO》的故事靈感源於1980年代香港華富邨的UFO都市傳說。故事圍繞三位一同目擊UFO的屋邨少年——何家謙（黃又南 飾）、陳子健（徐天佑 飾）及林可兒（蔡卓妍 飾）的成長軌跡展開。電影《再見UFO》的時間線橫跨80年代的希望、90年代的浮躁至千禧年代的迷惘，透過三位主角迥異的人生，細膩刻劃出香港社會的變遷與幾代人的心路歷程。 

這部早在2018年便已拍攝完成的作品，因種種因素塵封多年，直至2026年3月才正式公映，卻意外收穫了極佳口碑，不僅榮獲第32屆香港電影評論學會大獎的「最佳電影」，更在第44屆香港電影金像獎中獲得包括最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角等10項提名。 

相關閱讀：黃又南無悔為父背負巨債 作品塵封7年終上映 對戲中爺孫情最有Feel│名人雜誌

黃又南演繹患癌少年挑戰演技

黃又南在《再見UFO》中飾演自小患有血癌、對生命抱持著樂天態度的何家謙。「何家謙」一角對童年時目擊的UFO始終念念不忘，那束神秘的光芒彷彿成為他對抗病魔、尋找生命意義的支柱。為了真實呈現角色的病弱狀態，黃又南在一個月內激減14磅，其專業精神備受讚賞。 

他在片中與飾演其祖父的老戲骨盧海鵬有多場感人對手戲，其中一幕祖父離世的戲份，他更是演到「心口揦住痛」，真情流露的演出深深打動了觀眾，也讓他對角色有了更深的共鳴。憑藉這個充滿層次與情感張力的角色，黃又南成功入圍金像獎2026「最佳男配角」，他本人亦坦言對獲獎有信心。 

相關閱讀：衛詩雅、黃又南出活動遭擲水樽 女子鬧事大叫被搶男人驚動警方 於場邊除假髮發爛渣丨再見UFO

黃又南入行24年高低起跌 

現年42歲、原名黃德謙的黃又南，15歲時被導演陳果發掘入行，憑電影《香港有個荷里活》嶄露頭角，更獲金馬獎及金像獎最佳新演員提名。2002年，他與徐天佑組成二人男子組合「Shine」，以陽光男孩形象風靡一時，同年橫掃各大樂壇頒獎禮新人及組合獎項，成為千禧年代的代表偶像之一。 

黃又南為父還債成佳話

黃又南的星途並非一帆風順，2003年，黃又南的父親生意失敗，欠下千萬元巨債。出名孝順的他，毅然將債務一力背上，在2003至2009年間拚命工作，過著極為節儉的生活，最終靠自己雙手還清所有債務。這段經歷雖然艱苦，卻也磨練出他堅毅不屈的性格。近年，黃又南父親不幸患上認知障礙症，他亦盡心盡力照顧。 

除了演藝事業，熱愛駕駛的黃又南更將興趣發展成另一項專業技能。為求多一份保障及穩定收入，他努力考獲巴士、的士及小巴等多種商用車輛駕駛執照。近年，他更被市民發現兼職擔任城巴車長，主要駕駛機場巴士路線（如A21線），其敬業樂業、貼地親民的形象深入民心。

相關閱讀：黃又南舊愛宣布婚訊！家境富裕秘戀金融才俊1年 自揭前港姐丁子田做紅娘

黃又南曾戀杜如風？

黃又南感情生活向來低調，但其最為人熟知的一段情，莫過於與旅遊達人、已故嘉禾電影高層杜惠東女兒杜如風的陳年戀情，兩人2007年傳出姊弟戀，直至2020年才由杜如風親口證實。不過，據指這段戀情維持不足一年便告終，緋聞傳出時，兩人早已分手。惟近年黃又南再否認與杜如風拍過拖，由於私下二人仍互動密切，關係仍不時惹起揣測。此外，黃又南2017年亦曾被爆秘撻珠寶店千金莊莎娜，不過戀情後來不了了之，女方現時已另嫁他人。

黃又南曾在訪問中坦承，因早年背負巨債，為不拖累當時已在同居的女友，曾痛心以謊言提出分手，此事讓他深感遺憾，幸而多年後與對方再見亦是朋友。目前單身的他，直言依然渴望擁有家庭和組織自己的小天地，但一切只能隨緣。他亦暗示目前有正在了解中的對象，希望能開花結果。 

相關閱讀：杜如風身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

日期：2026年4月19日（星期日）
地點：香港文化中心
電視直播：ViuTV 99台（直播連結 https://viu.tv/ch/99
舉行時間：紅地氈（下午4時30分）；頒獎典禮（下午7時30分）

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
8小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
9小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
6小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
01:36
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
5小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
2026-03-27 16:15 HKT
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
2小時前