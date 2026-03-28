金像獎2026｜《再見UFO》黃又南提名最佳男配角 Shine出身曾傳戀杜如風 為父還債現揸巴士糊口

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日於香港文化中心隆重舉行，屆時ViuTV 99台將全程直播頒獎典禮盛況。本屆「最佳男配角」競爭激烈，入圍者包括陳湛文《UFO 離奇命案》、袁富華《水餃皇后》、林家熙《拼命三郎》、杜德偉《風林火山》，以及憑藉電影《再見UFO》中精湛演出而獲提名的黃又南。這部充滿本土情懷、橫跨香港數十年變遷的電影，不僅讓黃又南的演技再獲肯定，也喚起了觀眾對一個時代的集體回憶。

《再見UFO》故事靈感源於都市傳說

電影《再見UFO》的故事靈感源於1980年代香港華富邨的UFO都市傳說。故事圍繞三位一同目擊UFO的屋邨少年——何家謙（黃又南 飾）、陳子健（徐天佑 飾）及林可兒（蔡卓妍 飾）的成長軌跡展開。電影《再見UFO》的時間線橫跨80年代的希望、90年代的浮躁至千禧年代的迷惘，透過三位主角迥異的人生，細膩刻劃出香港社會的變遷與幾代人的心路歷程。

這部早在2018年便已拍攝完成的作品，因種種因素塵封多年，直至2026年3月才正式公映，卻意外收穫了極佳口碑，不僅榮獲第32屆香港電影評論學會大獎的「最佳電影」，更在第44屆香港電影金像獎中獲得包括最佳電影、最佳導演、最佳男配角、最佳女配角等10項提名。

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黃又南演繹患癌少年挑戰演技

黃又南在《再見UFO》中飾演自小患有血癌、對生命抱持著樂天態度的何家謙。「何家謙」一角對童年時目擊的UFO始終念念不忘，那束神秘的光芒彷彿成為他對抗病魔、尋找生命意義的支柱。為了真實呈現角色的病弱狀態，黃又南在一個月內激減14磅，其專業精神備受讚賞。

他在片中與飾演其祖父的老戲骨盧海鵬有多場感人對手戲，其中一幕祖父離世的戲份，他更是演到「心口揦住痛」，真情流露的演出深深打動了觀眾，也讓他對角色有了更深的共鳴。憑藉這個充滿層次與情感張力的角色，黃又南成功入圍金像獎2026「最佳男配角」，他本人亦坦言對獲獎有信心。

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黃又南入行24年高低起跌

現年42歲、原名黃德謙的黃又南，15歲時被導演陳果發掘入行，憑電影《香港有個荷里活》嶄露頭角，更獲金馬獎及金像獎最佳新演員提名。2002年，他與徐天佑組成二人男子組合「Shine」，以陽光男孩形象風靡一時，同年橫掃各大樂壇頒獎禮新人及組合獎項，成為千禧年代的代表偶像之一。

黃又南為父還債成佳話

黃又南的星途並非一帆風順，2003年，黃又南的父親生意失敗，欠下千萬元巨債。出名孝順的他，毅然將債務一力背上，在2003至2009年間拚命工作，過著極為節儉的生活，最終靠自己雙手還清所有債務。這段經歷雖然艱苦，卻也磨練出他堅毅不屈的性格。近年，黃又南父親不幸患上認知障礙症，他亦盡心盡力照顧。

除了演藝事業，熱愛駕駛的黃又南更將興趣發展成另一項專業技能。為求多一份保障及穩定收入，他努力考獲巴士、的士及小巴等多種商用車輛駕駛執照。近年，他更被市民發現兼職擔任城巴車長，主要駕駛機場巴士路線（如A21線），其敬業樂業、貼地親民的形象深入民心。

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黃又南曾戀杜如風？

黃又南感情生活向來低調，但其最為人熟知的一段情，莫過於與旅遊達人、已故嘉禾電影高層杜惠東女兒杜如風的陳年戀情，兩人2007年傳出姊弟戀，直至2020年才由杜如風親口證實。不過，據指這段戀情維持不足一年便告終，緋聞傳出時，兩人早已分手。惟近年黃又南再否認與杜如風拍過拖，由於私下二人仍互動密切，關係仍不時惹起揣測。此外，黃又南2017年亦曾被爆秘撻珠寶店千金莊莎娜，不過戀情後來不了了之，女方現時已另嫁他人。

黃又南曾在訪問中坦承，因早年背負巨債，為不拖累當時已在同居的女友，曾痛心以謊言提出分手，此事讓他深感遺憾，幸而多年後與對方再見亦是朋友。目前單身的他，直言依然渴望擁有家庭和組織自己的小天地，但一切只能隨緣。他亦暗示目前有正在了解中的對象，希望能開花結果。

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