「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？

50歲的「旅遊達人」杜如風，是已故嘉禾電影高層杜惠東的愛女，憑藉其在旅遊節目中豪爽揮霍的風格，被封為「世界級敗家女」。然而，近年她因身形日漸發福而成為網民熱議的焦點。早前她透露，因受濕疹問題困擾，需長期服用類固醇，導致體重急升，更自嘲「肥過部貨車」。不過，近日她上載的幾張新相，卻讓所有人都眼前一亮，V煞臉和筷子腿重現，網民紛紛驚呼她瘦了幾個碼。

杜如風近日身形暴瘦

杜如風近日在IG上分享了跟馮德倫在活動上的合照。相中的她頭戴棒球帽，身穿灰色T恤配搭軍綠色短裙，臉頰明顯消瘦，V臉和尖下巴的輪廓清晰可見，雙腿也顯得相當纖幼，與早前「肥過貨車」的狀態判若兩人，照片一出，立即引來大批網民留言，驚訝她瘦身成果顯著。

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杜如風揮金如土最愛購物

杜如風向來以消費豪爽見稱，她花錢從不手軟，曾貼出一張身穿短版黑色羽絨外套的照片，並幽默寫道：「因為唔夠錢，所以只係買到半件羽絨！」這件外套出自她夢寐以求的日本品牌Sacai，雖然看似「半件」，但盛惠12,000港元，足見其消費力。此外，她曾在節目中介紹一間日本二手名牌精品店，面對價值2,100萬日圓（約113.7萬港元）、足以在大阪買下一間靚屋的Hermès二手鱷魚皮Birkin手袋，她雖未有買下這個「鎮店之寶」，卻仍在製作組的「誘惑」下，眼都不眨地碌卡買下其他心頭好，盡顯其購物狂本色。

杜如風曾數臭前男友

杜如風的感情生活同樣精彩，她曾在J2節目《數你條命》中大爆情史，坦言遇過的「渣男」一隻手都數不完。其中一位前男友尤其擅長隱瞞，令她一度以為自己是「正印」，矛頭更指向曾經拍拖的黃又南，最後澄清「渣男」姓周，她跟黃又南再見仍是朋友，不時見面敍舊。

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