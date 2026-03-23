黃又南無悔為父背負巨債 作品塵封7年終上映 對戲中爺孫情最有Feel│名人雜誌

電影《再見UFO》原定於2019年上映，卻因與主投資方的發行理念不同，延至現在才重新發行和宣傳，並已舉行了多場優先場，主演之一的黃又南表示相隔多年再看該戲，有了另一番體會，尤其與盧海鵬的一段爺孫情，令他想起自己和爸爸的關係。談到為父孭起千萬巨債，他表示如能重來，他仍會為爸爸做擔保人，一家人齊齊面對困難。撰文：黃佩麗 攝影：羅安強

黃又南自出道即走紅算是好幸運，之後雖要代父還巨債，但他拒絕逃避問題，再艱苦也會面對。

由蔡卓妍、黃又南和徐天佑主演的電影《再見UFO》塵封7年後再見天日，早前舉行了多場優先場，好評不斷，並於今屆香港電影金像獎中榮獲10項提名，包括最佳電影、最佳導演和最佳男、女配角等。黃又南被提名男配角，透露當日透過直播得知獲提名，自爆當時正在洗廁所，「當時我洗緊廁所，好緊張，其實不算洗，是定格望住，聽到第三個以為無，誰知第四個是黃又南，真的很開心，我15歲入行，第一部戲是陳果的《香港有個荷里活》，提名過新人，沒想到隔了廿幾年再一次被提名。」

多年後再看另有體會

黃又南指這二十多年由一張白紙變成多了點墨水，加上這幾年經歷過高高低低，有提名令他覺得感觸又開心。講到電影隔了7年終於上映，他表示監製兼經理人錢小蕙在這段時間獨自作戰7年，排除萬難後終見曙光，為她感到開心又驕傲，亦令他學到堅持的重要。《再見UFO》在2019年被第16屆《香港亞洲電影節》選為開幕電影，並於4年後同一電影節中再度放映，黃又南表示兩次放映都有到場欣賞，兩次看完都有不同的感受，期待再看第3次，相信又會有另一番體會。

與天佑「和平分手」

電影由蔡卓妍、黃又南和徐天佑主演，3人在戲中是青梅竹馬，長大後各散東西，各有自己的經歷，3人對手戲不多，黃又南表示不會覺得可惜，笑言在成長階段中，長大後未必會與兒時朋友保持聯絡，覺得這個劇情很有真實感，「如果有多些對手戲當然好，但現在的劇情發展都好，其實亦很貼近現實。很多青梅竹馬的朋友，長大後都會少了聯絡，漸行漸遠。」對於Shine雖未解散，但他與徐天佑各有發展，黃又南直言與對方約5年沒聯絡，相信他當年決定離開經理人公司有他的原因，強調二人沒有不和及爭執，又不排除再有合作機會，始終世事無絕對。

又南與徐天佑當年組成Shine爆紅，後來雖各散東西，但二人並無不和，不排除會再合作。

堅信UFO存在

黃又南在戲中是3人中唯一由細到大都堅信有UFO，他指現實中的自己也相信有UFO，也曾經歷過戲中描述收看外星人被解剖的一幕，「我相信有外星人，現在地球人都可以去到外太空，不排除外太空有其他生物的存在，不過我無親眼見過。戲中有場在家看電視，睇解剖外星人，香港幾十年前都有這個節目，當時我在屋企一個人睇，邊睇邊驚，好怕它會跳出電視。」

黃又南提到與盧海鵬的一段爺孫情令他印象很深，其中一場他知道女朋友出軌，回家食飯時，一家人都很歡樂。雖然他心情不好亦強顏歡笑，靠wasabi喊出來，爺爺睇出他不開心，兩人四目交投一幕，將爺孫間深厚感情完全表達出來。黃又南坦言亦因此想起與爸爸的關係，不需要講出來就知道對方的想法，知道爸爸永遠會支持他。

事隔23年，又南憑《再見UFO》再獲電影金像獎提名，他本人亦感到極度驚喜。

在2018年拍完《再》片，塵封7年才有機會上映，又南指全靠該片監製錢小蕙（左二）排除萬難。

花6年為父還千萬巨債

黃又南在戲中與小時候的自己對話，他表示如果真的能這樣，他會告訴小時候的自己，不要以為所有事情都是理所當然，要好好走自己的路。問到可會想提醒自己避免不好的事發生？他笑說：「不會，好像是幫爸爸還債的事，再來一次都會做擔保人，屋企人一生人一次，我不喜歡逃避，沒有問題是解決不到的。」

他坦言在這行起步算是順利，剛出道已爆紅，收入可觀，但黃爸爸在「沙士」期間欠債數百萬，當他得知後也感愕然，不過很快就決定做擔保人，為父還債，最後用了6年才還清連本帶利的千萬巨債。

黃又南15歲入行，演出陳果電影《香港有個荷里活》成曯目新星，與徐天佑組成Shine亦大受歡迎，他到現在還記得當年被陳果發掘的過程，笑指細個讀書不叻，中五時因緣際會被陳果睇中拍戲，「阿果會搵到我，其實是因為副導演剛好在我的中學同學的銀包中的一張合照看到我，就邀請我試鏡，我膽粗粗去試，當時都不知陳果是誰，我和他傾了3日，他決定用我，但叫我不要不讀書，至少要讀完中五後才拍戲。」

又南指若有機會再揀一次，他一樣會選擇為父還債，始終做親人也是一世人一次。

除了做演員，又南亦有不少副業，例如經營以汽車故事為主題的頻道「暴走Joke」。

之前又南被拍到揸巴士亦是為頻道拍片而已，並非疊埋心水轉行。

副業多多但堅持做演員

結果他中五畢業後就正式參與拍攝《香港有個荷里活》，家人對他亦十分支持，他亦從此踏上演藝之路，「剛入行時真的很夢幻，17歲就去了威尼斯影展，但好笑的是，因為部戲是三級片，我是男主角但未成年，大會不讓我入戲院，後來導演周旋了很久才放我入去，第一次見識可以容納幾千人的戲院，後來又做了很多不同語言的訪問，好開心十幾歲就有這些經歷過。」

雖然他在這條路上起起跌跌，但已視演員為終身職業，「之前揸巴士被誤會是轉行，其實那是為了自己的網上頻道去拍的。近年的確是少了戲拍，無戲拍就做其他事，我都有和朋友做一些小生意，但這些都是副業，我的正職一定是演員。」

又南出道不久，就有機會參演電影《一碌蔗》，並獲電影金像獎最佳新演員提名。

同年又南亦憑另一部作品《香港有個荷里活》入圍金像獎最佳新演員，更有機會踏足康城影展。