金像獎2026丨杜德偉演戲感激吳孟達啟發 奪「最佳男配角」意義非凡：做個好演員

杜德偉憑電影《風林火山》獲得「最佳男配角」，他在後台表示自己入行已40年，好耐也未試過咁緊張，可能是因電影是音樂以外比較陌生的範圍，而他又分享2003年曾與吳孟達合作拍戲的感想。

杜德偉分享與達哥相處

他指當時拍了兩個半月，與達哥每天朝夕相對，深深被他對演戲的誠意啟發，而達哥也送了一本叫《角色的誕生》書給他，也就是《喜劇之王》中所講的戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基的理論，自己看完之後就發現2003年前完全不知道怎樣才是一個演員，所以要多謝達哥啟發自己，而03年之後，自己每做一部戲，都會盡量去做一個稱職的演員，又指在香港已差不多20年沒有拍戲，今次這個獎是返來香港拍戲第一個獎，現在也想好認真去做到一個好的演員，因覺得這個獎項對自己意義非凡。

杜德偉向梁家輝取經

杜德偉又透露跟梁家輝相識多年，兩人因為相似故多年來以兄弟相稱，笑指對方是大佬，自己則是細佬，知道在《風林火山》中有機會合作，所以找他取經：「當我收到劇本時，見到有棘手的戲份，就去請教佢，多謝佢跟我分享演戲心得， 有場重要戲，佢用了4、5個方法即場演繹畀我睇，我近距離見到佢發揮，非常震撼，我呆咗，佢演完之後再叫我演一次畀佢睇，我連對白都未記得。」