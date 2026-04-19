金像獎2026｜衛詩雅奪最佳女配角 嫁醫生老公成人生勝利組 回顧「牌王」影后辛酸奮鬥史

金像獎2026／最佳女配角／衛詩雅／再見UFO丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。上屆金像影后衛詩雅（Michelle）今年憑電影《再見UFO》中的演出，再度獲得香港電影金像獎提名，打敗《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜及《尋秦記》的滕麗名，奪得「最佳女配角」，一齊來回顧衛詩雅的演藝之路。

金像獎2026丨衛詩雅曾憑《破‧地獄》成七料影后

回顧衛詩雅的演藝之路，去年絕對是她發光發熱的一年。她憑藉在電影《破‧地獄》中觸動人心的精湛演技，不僅首度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，更橫掃海內外合共七個影后殊榮，成就「七料影后」的傳奇。影后光環加持下，衛詩雅人氣與身價同步飆升，其健康正面的形象深受品牌商戶青睞，廣告代言接過不停，短短半年已吸金逾千萬，晉身成為新一代的「廣告天后」，事業成就達至巔峰。

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金像獎2026丨衛詩雅事業愛情兩得意

在事業上名利雙收的同時，衛詩雅的愛情也開花結果。她於去年與拍拖多年的醫美醫生男友周祉安共諧連理，成為幸福人妻，喜訊獲得全城祝福。衛詩雅曾甜蜜地表示，欣賞丈夫在她情緒化時能給予溫柔的安撫，並大讚對方學識淵博，是她生命中既聰明又甜蜜的「人生戰友」。兩人一動一靜的互補性格，成為了彼此最穩固的依靠，也讓衛詩雅在幕前全力衝刺時，擁有一個溫暖的避風港。

金像獎2026丨衛詩雅被封「牌王」

衛詩雅的成功並非一蹴可幾，出道初期的她曾歷經漫長的事業低潮。然而，天性積極的她並未氣餒，反而選擇沉潛裝備自己，在那些不確定的日子裡考獲鑽石鑑定、導遊、船主，甚至初級中醫等多元化的專業牌照，被網民封為「牌王」。永不放棄的驚人毅力，讓她磨練出更堅韌的心志，最終憑藉實力在影壇找到屬於自己的位置，由當年的鄰家女孩，蛻變成今日備受肯定的實力派影后。