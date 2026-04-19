Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像獎2026｜衛詩雅奪最佳女配角 嫁醫生老公成人生勝利組 回顧「牌王」影后辛酸奮鬥史

影視圈
更新時間：21:51 2026-04-19 HKT
發佈時間：21:51 2026-04-19 HKT

金像獎2026／最佳女配角／衛詩雅／再見UFO丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。上屆金像影后衛詩雅（Michelle）今年憑電影《再見UFO》中的演出，再度獲得香港電影金像獎提名，打敗《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜及《尋秦記》的滕麗名，奪得「最佳女配角」，一齊來回顧衛詩雅的演藝之路。

金像獎2026丨衛詩雅曾憑《破‧地獄》成七料影后

回顧衛詩雅的演藝之路，去年絕對是她發光發熱的一年。她憑藉在電影《破‧地獄》中觸動人心的精湛演技，不僅首度奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，更橫掃海內外合共七個影后殊榮，成就「七料影后」的傳奇。影后光環加持下，衛詩雅人氣與身價同步飆升，其健康正面的形象深受品牌商戶青睞，廣告代言接過不停，短短半年已吸金逾千萬，晉身成為新一代的「廣告天后」，事業成就達至巔峰。

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新 衛詩雅奪「最佳女配角」 杜德偉榮獲「最佳男配角」

金像獎2026丨衛詩雅事業愛情兩得意

在事業上名利雙收的同時，衛詩雅的愛情也開花結果。她於去年與拍拖多年的醫美醫生男友周祉安共諧連理，成為幸福人妻，喜訊獲得全城祝福。衛詩雅曾甜蜜地表示，欣賞丈夫在她情緒化時能給予溫柔的安撫，並大讚對方學識淵博，是她生命中既聰明又甜蜜的「人生戰友」。兩人一動一靜的互補性格，成為了彼此最穩固的依靠，也讓衛詩雅在幕前全力衝刺時，擁有一個溫暖的避風港。

金像獎2026丨衛詩雅被封「牌王」

衛詩雅的成功並非一蹴可幾，出道初期的她曾歷經漫長的事業低潮。然而，天性積極的她並未氣餒，反而選擇沉潛裝備自己，在那些不確定的日子裡考獲鑽石鑑定、導遊、船主，甚至初級中醫等多元化的專業牌照，被網民封為「牌王」。永不放棄的驚人毅力，讓她磨練出更堅韌的心志，最終憑藉實力在影壇找到屬於自己的位置，由當年的鄰家女孩，蛻變成今日備受肯定的實力派影后。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
8小時前
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
01:20
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 章子怡舒淇陳法拉高貴現身 古天樂宣萱「情侶檔」亮相
影視圈
2小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
12小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
7小時前
金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新
金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新 衛詩雅奪「最佳女配角」 杜德偉榮獲「最佳男配角」
影視圈
24分鐘前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家
影視圈
1小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
11小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
10小時前
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
定存攻略｜港元定存新客享4厘息 特選客3個月2.55厘 外幣定存優惠有8厘
投資理財
9小時前