金像獎2026丨陳家樂憑《像我這樣的愛情》爭影帝 曾戀影后余香凝疑遭狠飛 娶連詩雅榮升人父

金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。陳家樂今年憑電影《像我這樣的愛情》飾演性義工「阿健」，獲提名金像獎「最佳男主角」，家樂在戲中與同樣入圍「最佳女主角」的廖子妤有多場感動人心的對手戲，精湛演技備受肯定，這亦是陳家樂首度爭奪影帝獎項。他的對手包括憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品雙料入圍的古天樂、影帝級人馬《捕風追影》的梁家輝，以及《金童》的張繼聰。陳家樂與連詩雅結婚3年，事業越來越旺，但其實他亦曾走過與余香凝分手低潮。

金像獎2026｜陳家樂演性義工提名影帝

在電影《像我這樣的愛情》中，陳家樂飾演的「阿健」（Ken）是一名為殘疾人士提供性服務的義工。雖然他外表健全，但內心卻隱藏著脆弱與創傷。故事講述他認識了患有腦性麻痺的女主角「阿妹」（廖子妤飾），兩人從一段服務關係開始，逐漸發展出一段互相療癒、超越傳統的深刻情感。阿健這個角色與身體殘疾但內心開朗的阿妹形成強烈對比，探討了兩個受傷靈魂如何互相慰藉與扶持。

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金像獎2026｜陳家樂兒時曾拍廣告

39歲的陳家樂早於4、5歲時已拍過電視廣告，中學時獲同學代報名參加2003年《英皇新秀歌唱大賽》，之後成為英皇旗下藝人。陳家樂曾做過電話推銷員，亦考取保險經紀牌照，直到2016年憑電影《幸運是我》獲得《第11屆華語青年影像論壇》的「年度新銳男演員獎」，翌年獲TVB監製王心慰邀拍攝劇集《逆緣》，成功入屋。

金像獎2026｜陳家樂曾傳被余香凝背叛

陳家樂曾與2024年金像獎影后余香凝拍拖四年，一度視女方為結婚對象。卻在2018年傳出女方偷情，雖然遭余香凝否認，但二人分手收場。陳家樂在2019年與連詩雅（Shiga）傳緋聞，二人因合作旅遊節目《12個夏天》結緣，直到2022年陳家樂與連詩雅結束兩年地下情，宣布婚訊，翌年舉行婚禮，結婚一年便造人成功，2024年女兒出世。

金像獎2026｜陳家樂與連詩雅新婚時遇健康問題

陳家樂早前曾自揭與連詩雅新婚初期，遇上人生重大危機，兩年前曾因眼睛突然劇烈痛楚，一度要坐輪椅緊急入院，注射特效藥兩小時後，藥力消散反而痛楚加劇，揭發「眼球後方連接腦神經線部分出問題」，導致眼壓飆升，引發充血劇痛。

金像獎2026｜陳家樂眼疾要每年複診

陳家樂憶述當時嚇壞太太連詩雅，加上獲醫生診斷有失明風險，陳家樂要秘密停工五個月接受治療，在艱難時期，幸得太太連詩雅成為精神支柱，每日到醫院奔波，又無微不至照顧，讓陳家樂漸漸康復。陳家樂仍猶有餘悸：「當時我就開始諗，如果盲咗以後點算呢？我要照顧父母同啱啱結婚嘅太太！」陳家樂現時仍須每年覆診一次以監察病情。

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