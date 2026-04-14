金像獎2026｜陳法拉憑《贖夢》提名影后 曾與Neway太子爺薛世恒秘婚 前TVB花旦進軍荷里活

金像獎2026／最佳女主角／陳法拉｜第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）預計將於2026年4月19日在香港文化中心盛大舉行，並由ViuTV 99台全程直播。本屆焦點之一，是陳法拉憑藉電影《贖夢》中「紀慧玲」一角，強勢入圍「最佳女主角」提名。她將與多位實力派演員一同競逐2026年的金像影后寶座，對手包括《水餃皇后》的馬麗、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄．懸案》的章子怡，以及《無名指》的許恩怡，競爭格局異常激烈。

金像獎2026丨陳法拉憑《贖夢》提名最佳女主角

在電影《贖夢》中，陳法拉飾演張家輝的妻子「紀慧玲」。角色故事圍繞一對恩愛夫妻因一次致命的投資失敗，而墮入萬劫不復的人生深淵。紀慧玲這個角色充滿悲情色彩，長期處於陰暗、抑鬱甚至近乎瘋癲的狀態，其遭遇令人深感憐憫。為了呈現角色的崩潰，陳法拉在片中有大量情緒激昂的演出，包括驚險的高樓企跳戲，以及在街頭赤腳狂奔、聲嘶力竭的哭喊場面，她形容這次的投入讓她體驗了「墮入深淵」的感覺。

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

金像獎2026丨陳法拉呻減磅辛苦過拍企跳戲

陳法拉為《贖夢》的付出極大，拍攝首日便要挑戰在露台企跳的高難度場面。由於現場無遮無擋，僅靠一條威也保障安全，驚險程度令包括張家輝在內的整個團隊都為她捏一把冷，可謂「搏命演出」。雖然戲中角色悽慘，但陳法拉卻笑言，現實中的減肥過程「比角色更慘」。她透露，為了按導演要求減去5至6磅，必須戒掉所有澱粉質和心愛美食，而拍攝期間正值聖誕節，只能看著別人享受大餐，毅力驚人。

相關閱讀：金像獎2026丨許恩怡憑《無名指》提名最佳女主角 解構新一代女神演藝路 甩柏安妮女兒光環

金像獎2026丨陳法拉選美入行曾是TVB一線花旦

陳法拉的演藝生涯始於2005年贏得國際華裔小姐亞軍後簽約TVB，曾是TVB一線花旦。效力電視台期間，她憑藉《溏心風暴》系列、《衝上雲霄II》等經典劇集成為家喻戶曉的演員。2009年，她以電影《Laughing Gor之變節》首次踏足大銀幕，並一舉獲得第29屆香港電影金像獎「最佳新演員」提名。2013年離開TVB後，陳法拉的事業版圖擴展至國際，先後參演了漫威電影《尚氣與十環傳奇》（2021）及荷里活大片《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》（2024），成功進軍荷里活。

相關閱讀：金像獎2026丨馬麗《水餃皇后》爭影后 喜劇女王轉型 曾患抑鬱症、姊弟戀情史揭秘

金像獎2026丨陳法拉曾跟Neway太子爺薛世恒秘婚

陳法拉的感情生活同樣備受關注。她曾與Neway太子爺薛世恒於2008年秘婚，但為了演藝事業，這段婚姻一直未有公開，並於2013年以離婚告終。之後，陳法拉選擇赴紐約茱莉亞學院深造，攻讀戲劇碩士，期間邂逅了現任法籍企業家老公Emmanuel Straschnov。其丈夫不僅是哈佛商學院的畢業生，更創立了年營業額達百萬美元的科技公司。兩人於2019年在巴黎結婚，婚後生活幸福。陳法拉分別在2021年及2024年誕下女兒「小米妮」和兒子「米奇」，湊成一個「好」字，升格為幸福的四口之家。

相關閱讀：張家輝講明缺席金像獎上台攞獎靠拍檔 陳法拉嘆歌唱生涯是人生污點