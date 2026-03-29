金像獎2026丨馬麗《水餃皇后》爭影后 喜劇女王轉型 曾患抑鬱症、姊弟戀情史揭秘

金像獎2026／最佳女主角丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）在香港文化中心隆重舉行，ViuTV 99台將會全程直播。本屆「最佳女主角」獎項的提名名單早前率先揭曉，憑藉電影《水餃皇后》獲得提名的「內地喜劇女王」馬麗，迎戰多位實力強勁的對手，包括《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄・懸案》章子怡，以及《贖夢》的陳法拉。影后寶座最終花落誰家，將成為金像獎頒獎典禮當晚的一大焦點。

金像獎2026丨馬麗《水餃皇后》演活傳奇女性

中國知名演員馬麗在話題電影《水餃皇后》中，完全褪去昔日喜劇女王的形象，迎來演藝生涯的重大突破。她飾演「灣仔碼頭」的創始人「臧健和」，片中演一位來自內地的單親媽媽，為生計帶著孩子來到香港，從街邊小販做起，憑藉著家傳的精湛水餃手藝和永不言敗的堅韌精神，在逆境中一步步將小小的攤檔，發展成家喻戶曉的「水餃王國」。

馬麗細膩地刻畫了這位傳奇女性在異鄉打拼的辛酸、身為母親的溫情，以及作為創業者的果敢與智慧。這個充滿層次感和情感張力的角色，讓她成功獲得評審青睞，強勢入圍第44屆香港電影金像獎「最佳女主角」。

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金像獎2026丨馬麗背景起底

馬麗是科班出身的實力派演員，先後畢業於中央戲劇學院及北京大學戲劇研究所，2005年，她加入了著名的「開心麻花」團隊，在話劇舞台上磨練演技，參演超過千場話劇，奠定了深厚的表演功底。2015年的喜劇電影《夏洛特煩惱》讓她一炮而紅，片中爽朗仗義的「馬冬梅」形象深入民心，也讓她與沈騰的「沈馬組合」成為家喻戶曉的喜劇搭檔。

金像獎2026丨馬麗曾受抑鬱症困擾

馬麗的演藝事業扶搖直上，主演的《羞羞的鐵拳》等電影屢創票房佳績，奠定了她「喜劇女王」的地位，更成為中國影史上首位主演電影票房累計突破200億人民幣的女演員。不過馬麗的演藝之路並非一帆風順，她曾坦言飽受抑鬱症困擾長達一年，正是這段經歷讓她對生活和表演有了更深刻的感悟。 電影《水餃皇后》由著名導演劉偉強執導，改編自「灣仔碼頭」水餃品牌創辦人臧健和女士的傳奇一生。 故事背景設定在七十年代的香港，飾演「臧姑娘」的馬麗是一位從內地來港、獨力撫養兩個女兒的單親媽媽，她在陌生的城市從街邊小販做起，憑著堅毅不屈的精神和對品質的堅持，最終建立起自己的「水餃王國」。

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金像獎2026丨馬麗覺得獎項與自己無緣

這個角色對一直以喜劇形象示人的馬麗而言，是一次巨大的挑戰與突破。她收起以往的誇張與外放，以平實、內斂的演技，刻畫出一位母親的堅韌與偉大。為了演活角色，她不僅努力練習包餃子的手藝，更全情投入去感受角色的內心世界。馬麗在受訪時表示，拍攝這部電影讓她對香港有了全新的認識，深深感受到了這座城市濃濃的「人情味」，電影中臧姑娘在人生低谷時得到了許多香港朋友的幫助，而戲外，香港團隊的專業和關照也讓她倍感溫暖和幸福。 對於首次獲得金像獎提名，馬麗表現得相當謙虛。她坦言自己從小比較自卑，總覺得獎項與自己無緣，因此「提名都是一種奢望」，對演員而言，最重要的還是觀眾的喜愛與認可。

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金像獎2026丨馬麗與老公許文赫是姊弟戀

馬麗在2018年在微博宣佈與比自己年輕11年的男朋友許文赫登記結婚，二人同為開心麻花話劇團的演員，馬麗和老公的結合令外界相當好奇。她曾在節目《女人30》中分享愛情觀，表示自己視感情如命，面對年齡差距這麼大的對象，壓力非常大，雙方為此曾冷靜2、3天，後來聽到男方告白，「只要能跟妳在一起，這一切我都願意放棄」，內心很感動，並說：「那你都敢了，我怕甚麼。」當時她34歲，決定抓住機會談這段感情，最後修成正果結婚。