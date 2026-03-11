Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張家輝講明缺席金像獎上台攞獎靠拍檔 陳法拉嘆歌唱生涯是人生污點

影視圈
更新時間：12:46 2026-03-11 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-11 HKT

昨晚（10日）在尖沙咀舉行的《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，張家輝、廖子妤、王丹妮、許冠文、黃子華、鄭秀文、陳法拉、張繼聰、謝安琪、陳湛文、林耀聲、陳家樂、連詩雅、廖子妤、王丹妮、滕麗名、邱士縉＠MIRROR、盧鎮業等出席。 

陳法拉戲稱患創傷後遺症

對於主唱電影《贖夢》主題曲《永遠的失眠》角逐本屆金像獎「最佳原創電影歌曲」，張家輝稱頒獎禮當晚（4月19日）不在港，若得獎就由陳法拉代領，亦有信心對方憑該片奪得「最佳女主角」；陳法拉卻唱反調指沒信心，能夠入圍已十分高興。問到張家輝可有信心憑此曲得獎？他笑說沒有太大野心。提到早前到新加坡登台，大唱張學友歌曲《吻別》，問到為何不唱自己的歌曲？張家輝笑指︰「張學友啲歌等於我啲歌！將來實有機會唱自己歌嘅。」提到馮德倫再戰樂壇出新歌，問到張家輝可會重返樂壇？他又稱沒太大野心，「反而隔個星期就喺厠所唱歌，最想同法拉合唱。」陳法拉也曾出歌，她笑說：「唔好提呢啲！係人生污點，有創傷後遺症。」在旁的張家輝笑言：「點解呀？唱多次就會醫返好啦！」

張家輝執導賀歲片要諗諗

談到網民期待張家輝拍喜劇電影，問到可會跟陳法拉合作？張家輝說：「法拉係一個可塑性高演員，再同佢哋拍都可以，但而家唔係好敢做導演，一來辛苦，又要兼顧成績表，多嘢煩，我拍人哋啲戲仲好。」問到可有興趣拍賀歲片？他坦言要有大量信心先敢拍，陳法拉笑指︰「你叫到我即到！」

陳法拉唔拖老公行紅地氈

居於外地的陳法拉，稱當晚金像獎頒獎禮唔會同老公出席，「老公要湊子女，今次返港我都係留一日咋！」提到陳德森監製，錢嘉樂有份執導新戲《一九四一》為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，當中張家輝參演，他表示支持香港電影、錢嘉樂，以及香港動作特技演員公會，見證著他的成長，「唔少武師對我嘅教導，今時今日我都仲打得吓！」續笑指︰「甄子丹而家功夫叫追到我少少。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前