張家輝講明缺席金像獎上台攞獎靠拍檔 陳法拉嘆歌唱生涯是人生污點

昨晚（10日）在尖沙咀舉行的《香港電影編劇家協會春茗及頒獎典禮》，張家輝、廖子妤、王丹妮、許冠文、黃子華、鄭秀文、陳法拉、張繼聰、謝安琪、陳湛文、林耀聲、陳家樂、連詩雅、廖子妤、王丹妮、滕麗名、邱士縉＠MIRROR、盧鎮業等出席。

陳法拉戲稱患創傷後遺症

對於主唱電影《贖夢》主題曲《永遠的失眠》角逐本屆金像獎「最佳原創電影歌曲」，張家輝稱頒獎禮當晚（4月19日）不在港，若得獎就由陳法拉代領，亦有信心對方憑該片奪得「最佳女主角」；陳法拉卻唱反調指沒信心，能夠入圍已十分高興。問到張家輝可有信心憑此曲得獎？他笑說沒有太大野心。提到早前到新加坡登台，大唱張學友歌曲《吻別》，問到為何不唱自己的歌曲？張家輝笑指︰「張學友啲歌等於我啲歌！將來實有機會唱自己歌嘅。」提到馮德倫再戰樂壇出新歌，問到張家輝可會重返樂壇？他又稱沒太大野心，「反而隔個星期就喺厠所唱歌，最想同法拉合唱。」陳法拉也曾出歌，她笑說：「唔好提呢啲！係人生污點，有創傷後遺症。」在旁的張家輝笑言：「點解呀？唱多次就會醫返好啦！」

張家輝執導賀歲片要諗諗

談到網民期待張家輝拍喜劇電影，問到可會跟陳法拉合作？張家輝說：「法拉係一個可塑性高演員，再同佢哋拍都可以，但而家唔係好敢做導演，一來辛苦，又要兼顧成績表，多嘢煩，我拍人哋啲戲仲好。」問到可有興趣拍賀歲片？他坦言要有大量信心先敢拍，陳法拉笑指︰「你叫到我即到！」

陳法拉唔拖老公行紅地氈

居於外地的陳法拉，稱當晚金像獎頒獎禮唔會同老公出席，「老公要湊子女，今次返港我都係留一日咋！」提到陳德森監製，錢嘉樂有份執導新戲《一九四一》為「香港動作特技演員公會」年邁及沒有積蓄的動作演員籌款，當中張家輝參演，他表示支持香港電影、錢嘉樂，以及香港動作特技演員公會，見證著他的成長，「唔少武師對我嘅教導，今時今日我都仲打得吓！」續笑指︰「甄子丹而家功夫叫追到我少少。」