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陳美齡東京4層宮廷式豪宅大公開 巨型水晶燈照亮千呎客廳 貴族級成長環境培養出學霸子

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-19 HKT

70歲的陳美齡，集歌手、作家與教育家於一身，不僅自身擁有史丹福大學教育學博士的顯赫學歷，其「一門三傑」的育兒成就更為人津津樂道，三個兒子先後追隨母親的腳步，成功考入史丹福大學。近日陳美齡在家中自拍，意外曝光她東京的皇宮級豪宅，其奢華程度令人嘆為觀止。

陳美齡豪宅宮殿式裝潢掛有巨型水晶燈

從陳美齡分享的生活照可見，其家居裝潢極盡氣派，宛如歐洲古典宮殿。客廳樓底甚高，天花板上懸掛著璀璨奪目的巨型水晶吊燈，映照著大理石地板。室內隨處可見精雕細琢的藝術品，典雅的拱門設計，全屋傢俬均選用帶有精緻雕花和金色鑲邊的歐式古典風格，從花紋繁複的梳化、餐椅到裝飾華麗的展示櫃，無一不散發著濃厚的貴族氣息。

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陳美齡昔年買地建屋方便兒子讀書

陳美齡這座令人驚艷的豪宅，不僅是財富的象徵，背後更承載著陳美齡對兒子們無微不至的母愛。據悉，這棟位於東京澀谷區廣尾町高級住宅區的四層高獨立屋，是她當年為了方便兒子們就讀附近的國際學校，特意買下地皮從零開始建造，當年就投資了4000萬港元。

陳美齡豪宅裝設私人升降機

陳美齡的豪宅內部，空間寬敞，設有七個房間，單是客廳的面積就接近1,100呎，為孩子們提供了充足的活動與學習空間，屋內更罕有地裝設了私人升降機，足見其設計的貼心與奢華。陳美齡不僅為家人提供了極致舒適的生活環境，更成功孕育出三位史丹福高材生，令人深感敬佩。

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