70歲陳美齡做錯事反獲激讚？誠心向網民認錯 粉絲零投訴反送「凍齡美人」稱號

現年70歲的陳美齡，淡出娛樂圈多年，她的三名囝囝均在史丹福大學畢業，而她又擁有教育博士名銜，現時當上教育家的她，出過多本育兒書籍，她現正身處美國探望兒子，在小紅書分享近照及發文跟粉絲道歉，原來她應承了在（26日）開直播，卻因線路問題而爽約，但網民焦點卻落在她的外貌上，讚她駐顏有術，只像50歲出頭，陳美齡衷心道歉反獲網民盛讚她是凍齡美人。

陳美齡向網民道歉反被讚凍齡

陳美齡近日飛到美國探望大兒子及小孫女，又一家人到公園看鴨子，共享天倫之樂。雖然身處異地，但陳美齡仍不忘開直播，跟網民互動交流，但原訂於（26日）早上的直播，卻因線路問題而要取消，延後至3月才再開直播。陳美齡分享近照，並在相片上以彩色寫上「抱歉Sorry」，跟網民誠心認錯，但網民的重點，卻落在陳美齡臉上，大讚完全看不到歲月痕跡。

陳美齡三名兒子史丹福大學畢業

陳美齡的近照，長髮披肩，頭髮十分濃密，皮膚白滑兼且沒有半點皺紋，露出潔白牙齒的甜美笑容，感覺雍容貴氣外，網民紛紛讚她只像50多歲，根本不似70歲的老太太。陳美齡培養出三名史丹福大學畢業的兒子，先後出過多本育兒書籍，包括《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》等。平時陳美齡開直播也是分享育兒教育心得，但現在網民卻最想知道她的凍齡護膚心得，令她始料未及。

陳美齡赴美探望小孫女

陳美齡在2023年榮升做嫲嫲，當時她準備好金器贈孫女，更透露孫女的樣子有點似自己，雖然「一門四傑」都在史丹福畢業，但陳美齡並不要求孫女步後塵：「我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要。」近日陳美齡跟小孫女見面，並一起食迴轉壽司，她大讚兒媳教導有方：「小孫女不貪心，小心選擇自己喜歡和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送奶奶回家。我太高興，太感動，教導子女不會白費的，一代傳一代。」網民激讚陳美齡不止教出了高材生兒子，連小孫女也甚為乖巧，令人羨慕。

