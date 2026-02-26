Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

70歲陳美齡做錯事反獲激讚？誠心向網民認錯 粉絲零投訴反送「凍齡美人」稱號

影視圈
更新時間：16:30 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-26 HKT

現年70歲的陳美齡，淡出娛樂圈多年，她的三名囝囝均在史丹福大學畢業，而她又擁有教育博士名銜，現時當上教育家的她，出過多本育兒書籍，她現正身處美國探望兒子，在小紅書分享近照及發文跟粉絲道歉，原來她應承了在（26日）開直播，卻因線路問題而爽約，但網民焦點卻落在她的外貌上，讚她駐顏有術，只像50歲出頭，陳美齡衷心道歉反獲網民盛讚她是凍齡美人。

陳美齡向網民道歉反被讚凍齡

陳美齡近日飛到美國探望大兒子及小孫女，又一家人到公園看鴨子，共享天倫之樂。雖然身處異地，但陳美齡仍不忘開直播，跟網民互動交流，但原訂於（26日）早上的直播，卻因線路問題而要取消，延後至3月才再開直播。陳美齡分享近照，並在相片上以彩色寫上「抱歉Sorry」，跟網民誠心認錯，但網民的重點，卻落在陳美齡臉上，大讚完全看不到歲月痕跡。

相關閱讀：陳美齡受BLACKPINK影響今年目標學跳舞 想寫跳唱歌給自己 專登講錯故事讓兒子糾正培養理解能力

陳美齡三名兒子史丹福大學畢業

陳美齡的近照，長髮披肩，頭髮十分濃密，皮膚白滑兼且沒有半點皺紋，露出潔白牙齒的甜美笑容，感覺雍容貴氣外，網民紛紛讚她只像50多歲，根本不似70歲的老太太。陳美齡培養出三名史丹福大學畢業的兒子，先後出過多本育兒書籍，包括《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》等。平時陳美齡開直播也是分享育兒教育心得，但現在網民卻最想知道她的凍齡護膚心得，令她始料未及。

陳美齡赴美探望小孫女

陳美齡在2023年榮升做嫲嫲，當時她準備好金器贈孫女，更透露孫女的樣子有點似自己，雖然「一門四傑」都在史丹福畢業，但陳美齡並不要求孫女步後塵：「我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要。」近日陳美齡跟小孫女見面，並一起食迴轉壽司，她大讚兒媳教導有方：「小孫女不貪心，小心選擇自己喜歡和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送奶奶回家。我太高興，太感動，教導子女不會白費的，一代傳一代。」網民激讚陳美齡不止教出了高材生兒子，連小孫女也甚為乖巧，令人羨慕。

相關閱讀：69歲陳美齡去美國湊孫有兩間豪宅輪流住？ 常於巨廳同全層大露台歎世界

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
21小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
8小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
23小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
7小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
3小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
6小時前