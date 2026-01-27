陳美齡受BLACKPINK影響今年目標學跳舞 想寫跳唱歌給自己 專登講錯故事讓兒子糾正培養理解能力

由陳美齡發起「有益圖書俱樂部」主辦「我為甚麼喜歡這一本書」2026第三屆全港中小學生中文寫作比賽，今日（27日）舉行發布會，獲得填詞人鄭國江、家姐陳曦齡等到場支持。

陳美齡稱兒子未開眼已睇書

陳美齡坦言籍此推動小朋友培養閱讀習慣，亦透過比賽從而了解年青一代的想法。本身修讀兒童心理學的她，坦言閱讀很重要，當年生完BB還未開眼已經睇書，慢慢長大一點，還會伸手催促她將書快揭去下一頁，有時她會專登將故事講錯，讓兒子去糾正她，從而培養兒子的理解能力及發表能力。

陳美齡無試過同時表演唱跳

提到昨晚她跟家姐入場欣賞韓國女團BLACKPINK世界巡迴演唱會香港站尾場演出，她大讚充滿活力，雖則未有起身跳舞，但跟隨音樂節奏郁動，又笑言睇完後今年的目標要學跳舞。她說：「以前在台上無試過同時表演唱歌跳舞，因為怕跳得難睇，但睇完Blackpink，覺得自己呢個年紀，都可以享受跳舞樂趣，仲可以多運動練肺，一於我寫首唱跳歌俾自己，到時55歲以上嘅朋友就可以跟住跳。」提到農曆新年，陳美齡在日本有工作在身，有待過完年才回港，想補派利是給小朋友。