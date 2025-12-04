火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮

有網民發文，公審一個在大埔宏福苑奪命火災後帶家人去主題公園玩樂，並分享相片的家庭，直斥對方「無同理心」，帖文引發熱烈迴響，但風向卻一面倒狠批樓主「情緒勒索」、「道德綁架」，網民們反問：「日子總要過都有錯？」

火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？↓↓↓↓

有網民在社交平台分享截圖，圖中為一個家庭在火災後到主題公園遊玩，並發帖分享。相中可見一家四口樂也融融，在玩機動遊戲時合照，小朋友玩得開心。

該家庭在帖文中寫道，雖然大火消息令他們「心情沉重咗兩日」，但「日子總要過」，認為應珍惜眼前人，所以決定繼續早已答應小朋友去主題樂園的家庭活動。

樓主發文怒轟：真係睇唔過眼

不過，該家庭的帖文觸動了樓主的底線，樓主隨即截圖發文公開抨擊，表示自己「真係睇唔過眼」，認為在全城悲傷的時刻，即使要去玩，也不應將玩樂相片放上「公海」。

樓主在帖文中怒斥：「你去玩就去玩囉，post相上嚟公海把X咩...呢啲時候去玩仲要post相，比起果啲捐完錢都要出個post嘅人更on9。」

他以一個比喻來形容其感受：「你班上/公司有同學/同事遇上集體意外...幾日後有同學/同事話自己去咗主題公園玩，仲要拎埋啲相返學校/公司同其他人開心share。」他認為，這種行為等同在喪禮上「嘻嘻哈哈」，是「毫無同理心」的表現。

樓主反遭網民洗版式圍剿：「偽善」「情勒」

樓主帖文一出，不但沒有得到認同，反而引來大量網民洗版式圍攻，留言幾乎一面倒，直斥樓主是「情緒勒索」及「偽善」，根本無權將自己的悲傷強加於人。有網民指出：「全世界日日都有人死有各種災禍，咁你唔日日以淚洗面？…香港火災你先講？咁姐係咩丫？偽善囉ＸＸ你。」其留言獲得其他網民認同，認為樓主的標準根本是雙重標準。

除了批評樓主，不少網民為該家庭的行為辯護，認為「日子總要過」，珍惜眼前人才是最重要的事。

消防員朋友留言力撐 為家庭履行承諾非無情

有朋友是消防員的網民更留言表示：「我個消防員fd，佢前日入完火場...但最後佢去咗深圳玩，點解...因為佢答應咗個仔帶佢去玩。」這位網民的分享強調，即使是身心俱疲的前線人員，也需要為家庭、為子女履行承諾，這並非無情，反而是愛的表現。

有網民希望樓主可以體諒別人：「......今次意外嘅人佢其實唔識，淨係呢一點你就唔應該......去情勒人。」

網民籲學習「允許別人做別人」

有部分網民指出樓主可能陷入「殉道者心態」，將自己與受害者過度捆綁，並建議他暫時放下社交媒體，學習劃清「人我界線」。有網民進一步呼籲：「『允許別人做別人』都係我哋今次需要學習嘅課題，大家一齊努力。」

雖然絕大部分留言都反對樓主，但亦有極少數網民表示理解樓主，認為「去玩唔係唔可以，但唔使po囉」。

來源：Threads

