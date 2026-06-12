JUPAS改選2026︱理工大學PolyU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科近43人爭1學位？即睇收生分數！

理工大學JUPAS改選2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，同學現時或忙於準備大學面試。《星島教育》早前向向8所教資會資助大學查詢，了解各大學在5月27日，即JUPAS首輪改選後課程競爭的情況。今日就根據理工大學提供的數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的組合課程/課程，及5個學位競爭最激烈的組合課程/課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並提供有關課程2026年的收生資訊，包括學額、計分方法及加權科目，及2025年收生分數等資訊，助同學了解今年理大課程的競爭情況。

理大5個最多人申請的課程

理大5個競爭最激烈的課程

理工大學JUPAS改選2026︱理大分數換算

理大的文憑試分數換算方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

在首輪課程改選結束後，理大統計5個最多人申請課程(以Band A計算)，依次為護理學（榮譽）理學士、酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）、設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計/環境設計/沉浸式媒體與遊戲設計/信息設計/交互設計/室内設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）、應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會工作 / 社會政策及社會創業），最後是會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）。

第5位：會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程（會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 791

791 學額： 約69*

約69* 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文、數學，詳見JUPAS網頁

英文、數學，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 185.5

185.5 下四分位數：185

第4位：應用社會科學（榮譽）文學士組合課程（社會工作 / 社會政策及社會創業）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 843

843 學額： 64*

64* 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 無，詳見JUPAS網頁

無，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 171.5

171.5 下四分位數：164.5

第3位：設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計/環境設計/沉浸式媒體與遊戲設計/信息設計/交互設計/室内設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 916

916 學額： 83*

83* 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 中文、設計與應用科技、英文、資訊與通訊科技、數學、視覺藝術，詳見JUPAS網頁

中文、設計與應用科技、英文、資訊與通訊科技、數學、視覺藝術，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 178

178 下四分位數：190

第2位：酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 1157

1157 學額： 74*

74* 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文，詳見JUPAS網頁

英文，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 166.5

166.5 下四分位數：163

第1位：護理學（榮譽）理學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 2248

2248 學額： 193*

193* 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 中文、組合科學(生物+物理)、組合科學(生物+化學)、英文、數學，詳見JUPAS網頁

中文、組合科學(生物+物理)、組合科學(生物+化學)、英文、數學，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 218

218 下四分位數：213.5

返回目錄

延伸閱讀：JUPAS改選2026︱香港大學HKU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 有2個熱門課程逾千人申請！

如以學額競爭情況計算，理大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的課程和去年同期相同，均為工商管理組合學士課程，然而，去年約26人爭1個學位，今年卻大增至約43人爭1個學位；其餘競爭率最高的4個課程，依次為理學組合學士課程，第3為應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程（應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技），第4為體育科技（榮譽）理學士，排名第5的是計算機及數學科學組合學士課程。

第5位：計算機及數學科學組合學士課程：約18人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 247

247 學額： 約14*

約14* 申請人對比學額比例： 約17.6

約17.6 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物 + 物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟，詳見JUPAS網頁

英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計與財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物 + 物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 215

215 下四分位數：210

第4位：體育科技（榮譽）理學士：約18人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 332

332 學額： 約18*

約18* 申請人對比學額比例： 約18.4

約18.4 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 數學、M1、M2、生物、化學、物理、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、設計與應用科技、資訊和通訊科技

數學、M1、M2、生物、化學、物理、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、設計與應用科技、資訊和通訊科技 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 26學年新課程，未有去年數據

26學年新課程，未有去年數據 下四分位數：26學年新課程，未有去年數據

延伸閱讀：JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數

第3位：應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程（應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技）：約25人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 466

466 學額： 約19*

約19* 申請人對比學額比例： 約24.5

約24.5 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文、數學，詳見JUPAS網頁

英文、數學，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 193.5

193.5 下四分位數：189.5

第2位：理學組合學士課程：約25人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 371

371 學額： 約15*

約15* 申請人對比學額比例： 約24.7

約24.7 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計及財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟、資訊及通訊科技、綜合科學，詳見JUPAS網頁

英文、數學、M1、M2、生物、化學、物理、企業、會計及財務概論、綜合科學（生物+化學）、綜合科學（生物+物理）、綜合科學（物理+化學）、經濟、資訊及通訊科技、綜合科學，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 208

208 下四分位數：205

第1位：工商管理組合學士課程：約43人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 725

725 學額： 約17*

約17* 申請人對比學額比例： 約42.6

約42.6 計分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 加權比例較高科目： 英文、數學，詳見JUPAS網頁

英文、數學，詳見JUPAS網頁 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 179

179 下四分位數：177

返回目錄

*工商管理學院、計算機及數學科學學院、建設及環境學院、工程學院、人文學院和理學院的組合課程 / 課程學額為共設學額，最終數目或會略作修訂。

資料來源：院校提供、JUPAS及理大網頁

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<