大埔宏福苑五级火｜预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款 网民赞良心公司｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火灾不仅夺走了无数家园，更让许多灾民面临额外的损失。一名原已预订大门的宏福苑居民，因单位在火灾中被毁导致「无屋可装」。在时空错配下，涉事的木门公司人情味满泻，答允全单退款，获网民大赞是良心公司。详情见下图及下文：

预订新大门无屋可装 荃湾店家人情味满泻 向灾民全单退款逐张睇↓↓↓↓

预约12月6日宏福苑装大门

居宏昌阁的楼主昨日（7日）在社交平台Threads上载Whatsapp对话截图发帖，无奈地留言指「本来一早预约咗12月6号喺宏福苑装大门，大门做好咗，但已经无屋可以装」。

楼主续称「因为之前系一次过俾钱嘅，所以好厚面皮咁问木门公司可否退回部分金额，星期五（5日）收到木门公司回复，会全数退回俾我哋，多谢木门公司老板及所有员工帮忙」。

店家：略尽绵力帮下手

在对话截图中见到楼主向店家查询：「你好，因为预期宏昌阁单位的损坏情况可能好严重，而极可能需要重建，未必可以短时间安排安装，想了解可以如何处理，因为需要处理之后经济生活问题，想了解可唔可以退回部分金额，希望你可以跟公司了解一下，谢」。

对方回应「早晨，绝对明白你嘅情况，咁样比少少时间我，我帮你同公司商量一下寻求一个最合适嘅方案可以帮到你，好吗？」。

楼主：「好的，唔该您」。

店家之后答复楼主：「想同你交代返个情况，我哋已经内部讨论过明白你嘅情况比较特殊，所以我哋公司都希望可以略尽绵力帮下手，老板应承可以全单退款俾你哋，希望你哋可以顺利渡过当刻嘅难关，谢谢！」。

楼主：「收到。谢谢，帮我多谢老板」。

楼主：真心多谢呢间公司

楼主在回应网民提问时透露，光顾的木门工程公司位于荃湾德华街，并留言解释「我出post（发帖）除咗抒发自己情绪，亦都系想真心多谢呢间公司，想俾大家知道其实香港人好有爱」。

木门公司的暖心举动感动网民，纷纷作出赞扬。许多网民感受到香港人情味，表示「我睇到呢个post只系感受到大难当前，香港人好有人情味」。

网民：木门公司老板好好

对于木门公司，网民不吝赞美，称赞其「好商家，祝生意兴隆」，并希望「佢嘅善心带来更多生意👍🏻✨」，同时祝福「老板好好👍🏻，希望楼主都可以好快有返个家」。

有网民指出，在灾难面前，社会各界展现出善意，「面对灾难，好多人都好善心」。不少网民推荐该公司，称其为「良心公司，大家可以多啲帮衬！」，并赞扬「好老板好员工👍」，祝愿「木门工程生意兴隆，善有善报🙏🏻」，认为「好公司一定长做长有」。

网民：看到人间有情

更有网民感叹：「我看到人间有情，好感动建材公司竟然咁有暖心，谢谢木门老板及员工仝人」。对于退款行为，网民认为「肯退已经要赞！人家肯帮忙！都应该表扬！」，「咁处理已经好有人情味👍」。

一名网民总结：「明明系一单普通买卖，因为一场灾难变得咁揪心。最令人佩服嘅系木门公司嘅回应：唔止退、仲系全额退。呢种不计较、纯粹想帮人的善意，先至系香港最美嘅部分」。

资料来源：sswirll＠Threads

