大埔宏福苑五级火｜新旧街景对照 网民仰望焦黑「遗骸」：无语问苍天｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火灾过后，烧焦的大厦像一座被光阴遗忘的黑色雕塑，在海旁无声的站著。曾经的熙攘如今沉入地底，整个社区像一出被按下静音的电影，未完的对白戛然而止。

有区外市民日前「终于去了大埔一趟」，仰望大厦焦黑的「遗骸」，亲身感受到那份阳光中风仍是冷的死寂肃杀。有网民连随上载事发前的同角度街景，新旧照并置的瞬间，同一片天空下，一样的楼宇，同样的道路，却一切仿如隔世，如同突然中断的昨日。详情见下图及下文：

大埔宏福苑五级火｜新旧街景对照 网民仰望焦黑「遗骸」：无语问苍天逐张睇↓↓↓↓

楼主：整个住宅区死寂肃杀

楼主前天（6日）在社交平台Threads上载相片发帖，留言「今天终于去了大埔一趟，最震撼的不是怵目惊心的焦黑，而是整个住宅区的死寂肃杀」。楼主续指，「来的人都举头望著那几座冷冰冰的遗骸，弥漫一种无语问苍天的气氛。阳光中，风仍很冷」。

网民对此感同身受，有人精辟地点出：「无语问苍天！这几个字形容得相当好！ 蓝天白云下更添感慨......」。有人则以「好末世」来形容现场的氛围，并祝愿「加油香港」。

网民：离远已感到哀伤

另有网民表示，看著那一片焦土，心头涌现的是「离远已感到哀伤」。一名网民分享与楼主相同的感受：「你呢句讲中咗我想讲，我今晚都终于去咗一次，真系好沉重嘅氛围」，并感受到现场「残留著太多嘅怨气」。

甚至有驾车经过的网民直言「我揸车经过个心都好唔舒服」，更有甚者形容「夜晚凌晨揸车经过屋苑，吐露港高速公路入去完善路𠮶段，仲恐怖呀，好似一个大型黑洞咁」，「夜晚揸车靠近屋苑，仲恐怖呀，好似一个大型黑洞咁」。

网民：每次经过见到都心悒

不少网民表达了难过与哀痛：「心很痛！为甚么会咁😢😢😢」，「好难过，好心酸😔」，「每次经过见到都好心悒」，并为逝者「默哀🙏🙏」。

更有网民指出，宏福苑本是「大埔迎接来客嘅大门」，如今却「变咗压在香港人心头嘅大石」，认为「香港人不会忘记呢个伤痛」。

