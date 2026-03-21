伊朗局勢｜傳特朗普再增派3軍艦及數千兵 伊朗揚言狙擊美軍擴至旅遊區｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢以防長稱伊朗最高國家安全官員拉里賈尼已死-美軍逾200士兵戰事中受傷)

行動代號「史詩怒火」

3月21日最新消息：

00：40

南韓外交部20日晚表示，南韓政府決定加入由英國、法國、德國、意大利、日本、荷蘭和加拿大共同發表的「關於霍爾木茲海峽的聯合聲明」。該聲明嚴詞譴責伊朗事實上封鎖霍爾木茲海峽，對航道安全構成嚴重威脅，並打擊全球經濟。

00：15

美方表示，自與伊朗開火以來，共有232名美國士兵受傷。

00：02

據路透社等報道，美國國防部正向中東增派三艘軍艦及數千名海軍陸戰隊隊員，以應對日益嚴峻的地區威脅。與此同時，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴發表強硬聲明，揚言要奪走敵人的「安全感」。伊朗軍方隨後跟進，揚言狙擊美軍，甚至威脅會將襲擊範圍擴大至「旅遊景點」。

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3月20日最新消息：

22：05

特朗普抨擊北約盟國不參與伊朗戰爭是「懦夫」

美國總統特朗普猛烈抨擊北約成員國，稱他們是「懦夫」，不參與伊朗戰爭或部署兵力協助維護霍爾木茲海峽安全。他在自家社交媒體Truth Social 上寫道：「沒有美國，北約就是紙老虎！」

他補充道：「現在這場戰爭在軍事上已經勝利，對他們來說幾乎沒有任何危險，他們抱怨被迫支付高昂的油價，卻不願協助打通霍爾木茲海峽——這僅僅是一個簡單的軍事行動，也是油價高企的唯一原因。」他放話說：「對他們來說，這輕而易舉，風險又小。懦夫！我們會記得你們的！」

20：48

兩人試圖進入英國核潛艇基地被捕

英國蘇格蘭警方周四逮捕了2名試圖闖入境內核潛艇基地的疑犯，分別是一男一女，年齡34歲和31歲。 據英國廣播公司（BBC）報道，事件涉及一名伊朗男子，他們未強行闖入，在 詢問能否進入被拒絕不久後被捕。

涉事基地位於蘇格蘭西海岸，是英國核潛艦艦隊的駐地。

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16：20

伊朗媒體報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼（Ali Mohammad Naini）遇襲身亡。

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11：30

隨著對伊朗戰事邁入第4周，彭博報道，至少有16架美國軍機被摧毀，其中包括10架被敵火擊中的「死神」（Reaper）攻擊無人機，另有6架飛機在攻擊或意外中嚴重受損。針對有報道指美國正研議向中東增派數千名美軍，美國總統特朗普周四（19日）回應說，目前並無增兵計畫。

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9：25

以色列總理內塔尼亞胡周四（19日）晚宣稱伊朗已被戰爭「毀滅」；隨後伊朗即向以色列發射多輪導彈，耶路撒冷的上空爆出巨大聲響。

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8：50

以色列總理內塔尼亞胡周四（19日）晚在一場新聞發布會上稱，經過以美20天空襲，以色列和美國正在「贏得」對伊朗的戰爭，伊朗已被摧毀，無法濃縮鈾或製造彈道導彈。

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05：50

歐盟領導人峰會發表聲明警告，伊朗衝突已觸發歐盟新一波移民潮。聲明又指，歐盟已準備好全面動用其外交、法律、行動和財政工具，以防止不受控制的移民潮湧入歐盟地區，並維護歐洲的安全。

內塔尼亞胡：暫停襲擊伊朗主要氣田

04：00

以色列總理內塔尼亞胡表示，以色列將暫停襲擊伊朗的主要氣田。他又稱，不會給結束戰爭設定時間限制，「這場（軍事）行動將持續到我們認爲沒有必要繼續爲止」，而且「不能只靠空襲實現革命，還需要有地面部隊」，暗示可能向伊朗出動地面部隊。

02：55

央視新聞報道，據悉以色列國防軍總參謀長扎米爾在一次內部討論中表示，以色列對伊朗的軍事行動「甚至還沒進行到一半」。

01：22

伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈聲明，在「真實承諾-4」第65輪行動中，分別打擊了以色列的海法和阿什杜德煉油廠，以及該地區多處安全目標與軍事支援中心。

聲明指，這次行動中，伊朗首次使用了升級版的「卡德爾」導彈，並用「吉亞姆」導彈和「佐勒法加爾」導彈，擊中位於沙特的蘇丹王子空軍基地的目標設施、位於巴林的謝赫伊薩美軍基地；另用「卡德爾」多彈頭導彈、「海巴爾·謝坎」導彈、「吉亞姆」導彈和「佐勒法加爾」導彈打擊了位於阿聯酋的美軍宰夫拉空軍基地。

伊朗革命衛隊：以色列阿什杜德煉油廠亦遭襲擊

00：40

伊朗革命衛隊表示，不僅海法煉油廠，他們還用導彈襲擊了以色列的阿什杜德煉油廠。

00：13

美國總統特朗普表示，英國計劃派出航母保護霍峽航道安全。

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3月19日最新消息：

23：58

六國發聯合聲明：準備採措施保霍峽安全

法國、英國、德國、意大利、荷蘭和日本發表聯合聲明宣佈，準備共同採取適當措施，保障霍爾木茲海峽的航行安全。

聯合聲明以強烈措辭譴責伊朗近期在波斯灣地區對無反擊之力的商船發動襲擊，針對石油和天然氣設施在內的民用基礎設施展開攻擊，以及實際上封鎖了霍爾木茲海峽。聲明表示，6國將致力於為受影響最嚴重的國家提供支持，包括通過聯合國和國際金融機構提供援助。

23：52

德黑蘭向波斯灣多國能源設施發動大規模報復襲擊行動，其中卡塔爾能源樞紐拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial Complex）受損嚴重。卡塔爾能源公司表示，伊朗的攻擊破壞了該公司17%的液化天然氣（LNG）出口生產設施，修復工作需要3到5年時間。

美F-35戰機疑遭伊朗炮火擊中

23：49

CNN引述兩名知情人士報道，一架美國F-35戰鬥機在遭到疑似伊朗炮火襲擊後，緊急降落在美國位於中東的空軍基地。該款戰機據報造價超過1億美元。這將是自2月底爆發戰爭以來，伊朗首次擊中美國飛機。

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伊朗導彈擊中以色列海法巴贊煉油廠

23：28

據以色列媒體和美媒AXIOS報道，伊朗導彈擊中了位於以色列北部城市海法的巴贊煉油廠，暫未收到人員傷亡報告。

伊朗這輪導彈襲擊後，海法部分地區因電力系統受損而出現停電。這是當天伊朗對以色列發動的第九輪導彈襲擊。

22：25

美國財長貝森特：

考慮豁免制裁伊朗石油

財政部長斯科特貝森特表示，美國可能豁免對伊朗石油的製裁，以尋求控制能源價格的方法。他接受霍士商業頻道採訪時表示，此舉將影響目前已在海上運輸的約1.4億桶石油。

全球石油日消耗量約1億桶。美國正在考慮增加石油供應的措施，包括暫停對俄羅斯石油的制裁，以及向全球釋放1.72億桶石油儲備。不知這將將對油價產生多大的影響。

21：48

英國及其盟國準備為確保霍峽安全作出「適當努力」

英國及其盟國法國、德國、意大利、荷蘭和日本發表聯合聲明，譴責伊朗襲擊民用基礎設施，並呼籲伊朗停止對霍爾木茲海峽船隻的威脅。他們表示，「準備」為確保這條重要航道的安全通行做出「適當努力」，「歡迎各國積極參與籌備規劃」。

17：40

為報復以色列襲擊其南帕爾斯天然氣田，伊朗正透過襲擊多個海灣國家的能源設施施壓。

美伊開戰第20天哪些能源設施受攻擊：

卡塔爾 - 拉斯拉凡工業城。

卡塔爾能源核心樞紐，遭受「重大損失」。

科威特 - 米納艾哈邁迪煉油廠、米納阿卜杜拉煉油廠。

前者是中東最大煉油廠之一，石油日產能為73萬桶。

阿聯酋 - 哈布山天然氣設施、巴布油田。

沙特阿拉伯 - 薩姆雷夫煉油廠。

17:20

阿曼外長稱「美國外交政策失控」

阿曼外長巴德爾·阿布賽迪在《經濟學人》雜誌發表評論文章，警告稱「美國已失去對其外交政策的控制」，並表示華盛頓的盟友應該幫助其「擺脫這種不必要的糾葛」。

阿布賽迪說：「在過去的九個月裡，美國和伊朗2次幾乎達成真正的協議。2月28日，就在最近一次也是最具實質性的會談結束幾個小時後，以色列和美國再次對一度看似真正有可能實現的和平發動了非法軍事打擊，這令人震驚，但也在意料之中。」

他指出：「美國政府最大的誤判在於一開始就讓自己捲入這場戰爭。這並非美國的戰爭，以色列和美國都不可能在這場戰爭中如願以償。」

15:20

阿拉伯12國聯合聲明

敦促伊朗立即停止襲擊

卡塔爾、亞塞拜疆、巴林、埃及、約旦、科威特、黎巴嫩、巴基斯坦、沙特阿拉伯、敘利亞、土耳其和阿聯酋的外長，周三在利雅德舉行會議後發表聯合聲明，呼籲伊朗立即停止攻擊。

他們呼籲伊朗避免採取任何旨在關閉或阻礙霍爾木茲海峽國際航行，或威脅曼德海峽海上安全的措施或威脅。曼德海峽是連接紅海和全球貿易航線的另一個重要海上咽喉要道。

這些外長也譴責了以色列對黎巴嫩的襲擊，並表示支持黎巴嫩的「安全、穩定和領土完整」。

10：10

美國總統特朗普指對以色列襲擊伊朗設施一事毫不知情。以色列將不再對這個極其重要且寶貴的南帕斯油氣田採取任何行動。

06：22

阿布扎比媒體辦公室表示，已暫停哈布尚天然氣設施的運營。

伊拉克「真主旅」：暫停襲擊美國駐伊拉克使館 爲期五天

05：37

當地時間19日凌晨，伊拉克什葉派民兵武裝「真主旅」安全官員、發言人阿薩夫發表聲明，宣佈暫停針對位於巴格達「綠區」的美國駐伊拉克使館的襲擊行動，爲期五天。

不過聲明同時表明，暫停襲擊行動須以三項條件爲前提：以軍必須停止針對黎巴嫩貝魯特及當地平民的空襲行動；美國和以色列須承諾不再空襲巴格達及伊拉克各省的平民區；伊拉克境內的美國中央情報局人員離開其駐地，並將其活動範圍限制在美國使領館內。

04：28

卡塔爾當局表示，伊朗發射的一枚彈道導彈擊中了卡塔爾能源重鎮拉斯拉凡工業城，該地是重要的液化天然氣樞紐所在地，襲擊引發火災並造成「嚴重破壞」。

卡塔爾國防部指，共攔截了四枚導彈，但第五枚落入該區域，造成破壞。其後，卡塔爾軍方成功攔截兩枚瞄準拉斯拉凡的導彈。

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03：02

以色列國防軍表示，在過去一晚，以軍針對黎巴嫩真主黨基礎設施，包括發射裝置、武器儲存點和作戰指揮中心等，實施了一系列打擊。此外，以軍對黎巴嫩南部提爾地區附近發動打擊，目標包括提爾市區的武器儲存點和作戰設施等，而以空軍和海軍則襲擊了黎巴嫩南部一處軍事指揮中心。

黎巴嫩衛生部表示，以色列的「侵略」至今已共造成968人死亡，2432人受傷。

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穆傑塔巴就拉里賈尼遇害發聲明 ：「血債將很快得到清算」

02：15

伊媒引述消息報道，伊朗成功打擊位於沙特首都利雅得郊區的利雅得油氣聯合煉油廠美方專屬區域。煉油廠內接連發生爆炸，引發了大規模火災。

報道指，美軍一直利用該煉油廠為駐紮在蘇丹王子空軍基地的美國空軍戰機提供燃料，而此次襲擊摧毀了煉油廠的戰機燃油儲備，將令美軍戰機的燃料補給流程陷入癱瘓或嚴重受阻。

02：07

沙特國防部表示，一架無人機試圖接近東部地區天然氣設施，成功將其攔截及摧毀。

00：58

央視報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴就伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害事件，發表聲明哀悼。聲明讚揚拉里賈尼是擁有近五十年政治、軍事與文化經驗，「博學、遠見且忠誠」，是伊朗政壇的核心人物。

聲明又指，以色列這種恐怖行動只會強化伊斯蘭民族的意志，「血債將很快得到清算」。

美媒：特朗普擬達主要目標後結束戰爭

00：35

美媒AXIOS網站引述美國官員報道，特朗普視伊朗政權更迭爲「額外的勝利」，但他打算在主要目標實現後結束戰爭。而據該美國官員指，特朗普的主要目標，是摧毀伊朗的導彈和核計劃、海軍以及其代理人的資金來源。

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00：24

當地時間3月18日晚，以色列國防軍表示，監測到伊朗向以色列發動了導彈襲擊。隨後，以色列北部多地響起防空警報。

3月18日最新消息：

23：12

美國國家情報總監加巴德在參議院委員會作證時表示，美國已「摧毀」了伊朗的核濃縮計劃，並將地下設施掩埋。

22：50

伊朗總統佩澤希齊揚18日在社交媒體證實伊朗情報部長伊斯梅爾·哈提卜遇害。



22：15

伊拉克官員表示，伊朗帕爾斯氣田遭襲後，伊朗供應往伊拉克的天然氣供應中斷。

該官員補充說，襲擊發生後，伊朗已將天然氣轉向國內供應。以色列媒體報道稱，這次攻擊是由以色列在美國的默許下實施。以色列軍方尚未對事件作出回應。

21：28

伊朗官方媒體通報，以色列與美國星期三（18日）空襲波斯灣一處重要天然氣田設施，並引發火災。

法新社報道，伊朗國家電視台引述布什爾省副省長賈哈尼安（Ehsan Jahanian）說，位於阿薩盧耶（Asaluyeh）的南帕爾斯特別能源經濟區部分天然氣設施遭到「美以敵對勢力」發射彈體襲擊。消防人員已被派往現場撲救火勢。

21：22

伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發出緊急警告，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三國石油設施成為合法打擊目標，將在未來幾個小時內進行打擊，敦促相關區域民眾撤離。

20：45

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼的葬禮將在德黑蘭舉行。據伊朗方面消息，拉里賈尼及其子在其位於帕爾迪斯的女兒家中遭襲身亡。

總統佩澤希齊揚（18日）凌晨發正式聲明表示，沉痛哀悼在近期恐怖襲擊中遇難的最高國家安全委員會秘書、前議長拉里賈尼，並誓言復仇。

18：29

以色列防長卡茨（Israel Katz）指，在過去一夜的以色列空襲行動中，伊朗情報部長死亡。卡茨又表示，他與總理內塔尼亞胡共同決定，授權軍隊無需獲得批准，即可暗殺任何伊朗官員。

17：59

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述多名消息人士報道，伊朗情報與安全部長Esmail Khatib疑似於當地時間 17 日晚間遭遇「斬首行動」暗殺。

16：18

澳洲駐阿聯酋空軍基地遭一枚伊朗發射物襲擊，設施受損，無人傷亡。

16：13

沙特阿拉伯國防部指，在利雅德地區攔截並摧毀一架無人機。

14：55

杜拜當局證實，成功攔截導彈攻擊，無人受傷。

13：20

伊朗法爾斯通訊社周三(18日)報道，伊朗已對一名為以色列情報和特勤局（摩薩德）工作的間諜執行死刑。該諜名被指曾向摩薩德提供伊朗敏感區域圖像信息。

2025年6月以色列對伊朗挑起的「12日戰爭」期間，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門在薩沃季博拉格縣的一棟別墅內逮捕此人，同時繳獲3萬歐元現金、一輛農夫車、一部電單車以及各種情報設備和衛星通信設備。



12：11

哈馬斯周三（3月18日）發表聲明，悼念伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，強調哈馬斯將與伊朗保持團結。

11：44

澳洲駐阿拉伯聯合酋長國空軍基地周三（3月18日）遭一枚伊朗發射物襲擊，無人在襲擊中傷亡。

10：26

據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，當地時間3月18日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼、伊朗巴斯基民兵組織指揮官蘇萊曼尼的葬禮將在德黑蘭同時舉行。

10：07

據伊朗塔斯尼姆通訊社，伊朗軍隊總司令哈塔米18日表示，伊朗將「果斷」回應最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害，「令敵人後悔」。哈塔米發表聲明說，伊方必將為拉里賈尼及其他遇難者復仇，「此類犯罪行徑絕不會阻礙伊朗捍衛獨立、自由、領土完整和制度」。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣有發動「真實承諾-4」行動第61波攻勢。

伊媒：伊朗向特拉維夫發射導彈 以報復拉里賈尼被殺

08：40

伊朗國家電視台報道，爲報復最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害，伊朗向特拉維夫發射攜帶集束彈頭的導彈。

07：45

美國中央司令部表示，於數小時前，美軍在霍爾木茲海峽附近、伊朗沿海的伊朗導彈基地，投擲了5000磅級深穿透炸彈。

以色列：已擊斃革命衛隊轄下「巴斯基」領袖蘇萊曼尼

06：10

以色列軍方宣布，在持續針對伊朗高層的打擊行動中，成功擊斃了革命衛隊轄下民兵組織「巴斯基」（Basij）的指揮官蘇萊曼尼（Gholam Reza Soleimani）。伊朗革命衛隊其後發表聲明證實，蘇萊曼尼在美國和以色列的襲擊中身亡。

以色列總理內塔尼亞胡表示，拉里賈尼和蘇萊曼尼是在24小時內。相繼被擊殺。

拉里賈尼與子同殁 伊朗總統誓言報復

06：03

伊朗官方證實，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼與其子、資深安全官員莫爾特扎，以及一組隨行保鏢在空襲中一同遇害。

伊朗總統佩澤希齊揚發聲明，對拉里賈尼之死表示哀悼，並誓言報復。

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烏派專家團隊抵海灣國家助應對伊朗無人機

03：10

烏克蘭總統澤連斯基表示，已派出精通無人機防禦戰術的軍事專家團隊，相繼抵達阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯，並正前往科威特，協助抵禦伊朗無人機。他表示，目前該地區共有201名烏克蘭人員，另有34名專家已做好部署準備。

02：31

伊朗議會議長卡利巴夫警告說，霍爾木茲海峽的局勢將無法恢復到戰前狀態。

02：18

黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心表示，3月2日至17日期間，共有912人死於以色列在黎巴嫩發動的襲擊和空襲，另有2221人受傷。中心又指，以色列的襲擊在全國範圍內持續升級。

以軍消息：徹底消除伊朗導彈威脅仍需數週

01：43

美媒《霍士新聞》引述一名以色列高級軍事官員報道，以方估計，摧毀來自伊朗的導彈威脅需要「幾周時間」。該官員補充指，伊朗本來計劃每天向以色列發射數十枚導彈，但由於導彈和發射器遭美以的空襲摧毀，目前無法做到。

00：35

科威特當局指，在過去24小時內，共攔截了2枚導彈和13架無人機。

00：22

美國總統特朗普說：「伊朗這件事其實基本上在兩三天內就結束了」。

00：07

美國總統特朗普向記者證實，他已從其大多數北約「盟友」那裏得知，他們不想參與對伊朗的軍事行動。特朗普指，由於美國已經摧毀了伊朗的軍事力量，「他們的海軍消失了，他們的空軍消失了，他們的防空和雷達系統也消失了，最重要的是，他們的各級領導人都消失了」，因此美國已不再需要北約的幫助，同樣不再需要日本、南韓和澳洲或等國家的幫助。他又警告說，對北約感失望，北約袖手旁觀將不利於與美國的夥伴關係。

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3月17日最新消息：

22：32

美聯社報道，美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美國、以色列對伊朗的戰爭而宣布辭職，並稱「無法昧著良心」支持特朗普政府進行的伊朗戰爭。

22：24

法新社報道，以色列總理內塔尼亞胡表示，伊朗國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，經情報監控，在南部霍爾木茲甘省，拘捕55名被美國和以色列僱用的人員。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高領導人穆傑塔巴在俄羅斯接受治療，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利駁斥相關說法為假新聞。

路透社報道，賈拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒體發文稱，這是「一場新的心理戰」，強調伊朗領導人無需躲藏；克里姆林宮拒絕對此作出回應。

21：06

美國白宮表示，油輪「開始緩慢通過」霍爾木茲海峽。