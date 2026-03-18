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伊朗局勢｜伊方證實拉里賈尼與兒子同遇難 以軍：續追殺穆傑塔巴

即時國際
更新時間：07:26 2026-03-18 HKT
發佈時間：07:26 2026-03-18 HKT

伊朗官方證實，國家最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空襲中喪生。以色列軍方隨後亦宣布，在持續針對伊朗高層的精準打擊行動中，成功擊斃了革命衛隊下轄民兵組織「巴斯基」（Basij）的領袖蘇萊曼尼（Gholam Reza Soleimani）。以色列總理內塔尼亞胡隨後發表聲明指，拉里賈尼和蘇萊曼尼是在24小時內相繼被殲滅。

權力真空期靈魂人物遇襲　拉里賈尼父子同亡

伊朗最高國家安全委員會發表聲明，證實秘書長拉里賈尼在襲擊中身亡，其子莫爾塔扎（Morteza Larijani）、辦公室主任巴亞特（Alireza Bayat）及多名隨行保鏢亦一同喪命。自伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）在開戰首日遇襲身亡後，拉里賈尼一直被視為權力真空期內最具影響力的政治與安全首腦。

伊朗官方證實，國家最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空襲中喪生。美聯社
伊朗官方證實，國家最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在以色列的一次深夜空襲中喪生。美聯社
以色列國防軍（IDF）表示，根據精確情報，空軍於周一（16日）鎖定並擊殺了已執掌「巴斯基」部隊六年的指揮官蘇萊曼尼。法新社
以色列國防軍（IDF）表示，根據精確情報，空軍於周一（16日）鎖定並擊殺了已執掌「巴斯基」部隊六年的指揮官蘇萊曼尼。法新社

美聯社報道，拉里賈尼出身於被譽為「伊朗甘迺迪」的顯赫政治世家，曾長期擔任議會議長，並主導對美的核戰略方針。他亦因協調鎮壓國內示威，於今年1月遭美國財政部制裁。

報道指，在伊朗時任最高領袖哈梅內伊遇襲身亡後，以色列對拉里賈尼展開追蹤，持續多個星期，直至周二（17日）凌晨，以軍空襲伊朗首都德黑蘭，對拉里賈尼進行精準打擊。

此外，以色列國防軍（IDF）表示，根據精確情報，空軍於周一（16日）鎖定並擊殺了已執掌「巴斯基」部隊六年的指揮官蘇萊曼尼。以軍指，「巴斯基」作為革命衛隊的志願部隊，在今年1月達到高潮的全國性抗議活動中，扮演了當局鎮壓行動的首領角色。

以色列總理內塔尼亞胡隨後發聲明說：「在過去的24小時內，我們擊斃了兩名恐怖份子頭目」，後續會有更多驚喜。

以軍發言人德夫林就說，軍方將會追殺伊朗新任最高領袖穆傑塔巴。

伊朗法爾斯通訊社引述知情人士報道，伊朗已經為所有關鍵政府官員和軍事指揮官，預先指定3至7名替代人選，確保遇到突發情況時，國家行政運轉和防禦行動都不會中斷。

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