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伊朗局勢｜美王牌F-35隱形戰機疑遭伊軍擊中逼降 戰火爆發以來首次 

即時國際
更新時間：02:52 2026-03-20 HKT
發佈時間：02:52 2026-03-20 HKT

中東戰事出現重大轉折。美媒周四（19日）引述消息指，一架美軍F-35隱形戰機在伊朗上空執行任務時，疑似遭地面火力擊中受損，被迫在中東一處美軍基地緊急降落。伊朗革命衛隊隨即高調宣稱成功「損毀」美軍尖端戰機。這是自2月底美、以對伊開戰以來，首次有美軍飛機遭擊中的報告，令美方宣稱的「壓倒性勝利」蒙上陰影。

隱形戰機作戰受挫 飛行員安全着陸

美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）上尉證實，該架造價超過1億美元的第五代戰機當時正於伊朗領空執行作戰任務，期間因故被迫緊急迫降。霍金斯表示：「飛機已安全着陸，飛行員情況穩定，事件目前正在調查中。」

雖然美方未有詳細說明戰機受損程度，但CNN引述知情人士指，飛機是遭到「疑似伊朗炮火」襲擊後出現故障。若屬實，這將打破F-35戰機在該區衝突中的「不敗金身」。

革命衛隊聲稱建功 擊破美軍無敵神話

伊朗革命衛隊在事件發生後迅速發表聲明，聲稱其防空部隊成功識別並擊中該架美軍最先進的隱形戰機。在德黑蘭及多個主要城市，親政府媒體廣泛報道此消息，視之為對美、以聯軍持續空襲的重要反擊。

此次事件發生的時機極為敏感。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）周四上午才公開宣稱，美軍正取得「決定性勝利」，並指伊朗的防空系統已基本被「摧毀」。然而，F-35遇襲的消息顯然與軍方對外宣稱的「完全掌控空域」存在落差。

F-35首現戰損 影響美以戰略部署

報道指，自戰爭爆發以來，美國與以色列均高度依賴F-35戰機的隱身性能，對伊朗核設施及軍事指揮部進行精準打擊，若伊朗確實具備偵測並擊傷第五代戰機的能力，美、以兩國或需重新評估後續的空襲戰術。

 

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