中東局勢｜伊朗報復空襲卡塔爾、沙特能源樞紐 特朗普將公布抑油價措施

中東戰火於周三（18日）再度升級。隨着伊朗境內全球最大氣田「南帕斯」（South Pars）遭到美以聯軍重創，德黑蘭隨即兌現報復誓言，向波斯灣多國能源設施發動大規模導彈襲擊。卡塔爾能源樞紐受損嚴重，沙特亦遭到彈道導彈攻擊。全球能源供應面臨史無前例的威脅，基準布蘭特原油價格應聲飆升5%，突破每桶108美元關口。

南帕斯氣田遇襲 德黑蘭展開「無差別」報復

周三早前，位於伊朗境內、與卡塔爾共享的全球最大天然氣田「南帕斯」遭到打擊，引發大規模火災。雖然美以兩國未正式承認責任，但外界普遍認為這是獲得華府默許的行動。伊朗隨即展開猛烈反擊，並列出一份包括沙特、阿聯酋及卡塔爾在內的「合法打擊目標」清單。

卡塔爾國營能源巨頭「卡塔爾能源」（QatarEnergy）證實，其位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan）的能源樞紐遭伊朗導彈擊中，造成「廣泛破壞」。沙特阿拉伯則宣稱在周三攔截並摧毀了四枚射向利雅得的彈道導彈，並擊落試圖攻擊東部天然氣設施的無人機。

全球能源鏈斷裂 美柴油價創兩年新高

受能源設施直接遇襲及霍爾木茲海峽封鎖影響，全球能源市場陷入恐慌。

油價急升：布蘭特原油價格攀升至108美元以上，全球股市普遍下挫。

美國通脹壓力：美國國內柴油價格已突破每加侖5美元，是自2022年通脹危機以來首次。

物價連動：美國2月生產者物價指數（PPI）創下七個月來最大增幅，市場憂慮戰爭將進一步推升全球通脹。

美國副總統萬斯（JD Vance）表示，特朗普政府將在未來24至48小時內宣布措施，以應對失控的油價。

以軍斬首行動升級 「伊朗境內無人具豁免權」

在軍事層面，以色列正採取「不留活口」的戰略。繼殺害國安首腦拉里賈尼後，以色列周三再擊殺伊朗情報部長哈提卜（Esmail Khatib）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）強硬宣稱：「在伊朗沒有人具備豁免權，所有人都在狙擊範圍內。」他透露，總理內塔尼亞胡已授權軍方，只要發現情報機會，即可隨時擊殺任何伊朗高層官員，無需額外審批。

黎巴嫩戰線血腥 貝魯特地標大樓被夷平

與此同時，以色列對黎巴嫩的空襲亦達到數十年來最猛烈程度。貝魯特市中心巴舒拉區（Bachoura）一棟高層建築被以軍完全夷平，現場搜救工作仍在進行。據人權組織及官方數據，自2月28日戰爭爆發以來，伊朗境內估計已有逾3,000人喪生，黎巴嫩則有900人死亡，超過80萬人流離失所。

中東局勢已從單純的軍事對抗演變為毀滅性的能源基建破壞戰。歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）已緊急與伊朗外長阿格拉齊通話，強調恢復霍爾木茲海峽安全通行是歐洲的首要任務。