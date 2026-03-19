伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事

中東戰火引發全球關注，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）周三（18日）於國會聽證會表示，伊朗的傳統軍事力量已基本被摧毀，但政權核心估計未來依然存續。美媒最新披露，總統特朗普無意陷入長期戰爭泥潭，計劃在達成三大軍事目標後即宣佈結束戰事。

特朗普據報不以伊朗「政權更迭」為主要目標

加巴德在聽證會上發表情報界（IC）的最新評估，指經過多輪海空襲擊後，伊朗的海、空軍及防空系統等「傳統武力投射能力」已所剩無幾，反擊手段極為有限。

然而加巴德警告，儘管伊朗高層接連遇刺，但德黑蘭政權目前仍保持完整（intact），且會在戰後開展為期數年的計劃，以重建其飛彈及無人機部隊。

而據美媒《Axios》引述白宮及政府官員消息，特朗普與內塔尼亞胡在戰爭終點的看法上同床異夢。特朗普的戰略目標非常明確且務實，主要聚焦於：

徹底摧毀伊朗的核計劃及飛彈設施。 殲滅伊朗海軍，確保航道安全。 切斷伊朗對地區代理人（如胡塞武裝、黎巴嫩真主黨）的資金鏈。

官員透露，特朗普不希望這場「史詩怒火行動」演變成另一場曠日持久的「越戰」，因此他傾向於在達成上述目標後便宣佈「任務完成」並撤軍。至於政權是否垮台，特朗普僅視之為「額外的收穫」，而非必須達成的戰略終點。

以方傾向「斬首」到底 美以分歧浮面

相比之下，以色列的立場更為強硬。《Axios》引述知情人士指，以色列對暗殺伊朗新任領導層展現出極大興趣，其熱衷程度遠超美方。以色列目前鎖定的目標清單與美方並不完全重合，這反映出以方更希望徹底除滅德黑蘭政權。

能源設施遇襲 區域和平仍存變數

報道又指，隨着戰火蔓延至能源基礎設施，局勢出現了令人不安的升級。今日對伊朗境內油氣樞紐的打擊，不僅推高了全球通脹風險，更令區內基礎設施面臨長期的重建難題。

報道引述分析指，即便特朗普單方面宣佈結束戰事，仍有數個未解難題：伊朗會否停止騷擾霍爾木茲海峽？以色列會否獨自繼續暗殺行動？俄羅斯又會否繼續向伊朗提供情報支援？在美以目標不一、區域仇恨加深的情況下，中東要走向持久和平依然前路未明。