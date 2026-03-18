伊朗局勢｜伊朗證實情報部長遇害 最高領袖：血債將很快得到清算｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢以防長稱伊朗最高國家安全官員拉里賈尼已死-美軍逾200士兵戰事中受傷)

行動代號「史詩怒火」

3月19日最新消息：

穆傑塔巴就拉里賈尼遇害發聲明 ：「血債將很快得到清算」

02：15

伊媒引述消息報道，伊朗成功打擊位於沙特首都利雅得郊區的利雅得油氣聯合煉油廠美方專屬區域。煉油廠內接連發生爆炸，引發了大規模火災。

報道指，美軍一直利用該煉油廠為駐紮在蘇丹王子空軍基地的美國空軍戰機提供燃料，而此次襲擊摧毀了煉油廠的戰機燃油儲備，將令美軍戰機的燃料補給流程陷入癱瘓或嚴重受阻。

02：07

沙特國防部表示，一架無人機試圖接近東部地區天然氣設施，成功將其攔截及摧毀。

00：58

央視報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴就伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害事件，發表聲明哀悼。聲明讚揚拉里賈尼是擁有近五十年政治、軍事與文化經驗，「博學、遠見且忠誠」，是伊朗政壇的核心人物。

聲明又指，以色列這種恐怖行動只會強化伊斯蘭民族的意志，「血債將很快得到清算」。

美媒：特朗普擬達主要目標後結束戰爭

00：35

美媒AXIOS網站引述美國官員報道，特朗普視伊朗政權更迭爲「額外的勝利」，但他打算在主要目標實現後結束戰爭。而據該美國官員指，特朗普的主要目標，是摧毀伊朗的導彈和核計劃、海軍以及其代理人的資金來源。

相關新聞：伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事

00：24

當地時間3月18日晚，以色列國防軍表示，監測到伊朗向以色列發動了導彈襲擊。隨後，以色列北部多地響起防空警報。

3月18日最新消息：

23：12

美國國家情報總監加巴德在參議院委員會作證時表示，美國已「摧毀」了伊朗的核濃縮計劃，並將地下設施掩埋。

22：50

伊朗總統佩澤希齊揚18日在社交媒體證實伊朗情報部長伊斯梅爾·哈提卜遇害。



22：15

伊拉克官員表示，伊朗帕爾斯氣田遭襲後，伊朗供應往伊拉克的天然氣供應中斷。

該官員補充說，襲擊發生後，伊朗已將天然氣轉向國內供應。以色列媒體報道稱，這次攻擊是由以色列在美國的默許下實施。以色列軍方尚未對事件作出回應。

21：28

伊朗官方媒體通報，以色列與美國星期三（18日）空襲波斯灣一處重要天然氣田設施，並引發火災。

法新社報道，伊朗國家電視台引述布什爾省副省長賈哈尼安（Ehsan Jahanian）說，位於阿薩盧耶（Asaluyeh）的南帕爾斯特別能源經濟區部分天然氣設施遭到「美以敵對勢力」發射彈體襲擊。消防人員已被派往現場撲救火勢。

21：22

伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發出緊急警告，沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三國石油設施成為合法打擊目標，將在未來幾個小時內進行打擊，敦促相關區域民眾撤離。

20：45

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼的葬禮將在德黑蘭舉行。據伊朗方面消息，拉里賈尼及其子在其位於帕爾迪斯的女兒家中遭襲身亡。

總統佩澤希齊揚（18日）凌晨發正式聲明表示，沉痛哀悼在近期恐怖襲擊中遇難的最高國家安全委員會秘書、前議長拉里賈尼，並誓言復仇。

18：29

以色列防長卡茨（Israel Katz）指，在過去一夜的以色列空襲行動中，伊朗情報部長死亡。卡茨又表示，他與總理內塔尼亞胡共同決定，授權軍隊無需獲得批准，即可暗殺任何伊朗官員。

17：59

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）引述多名消息人士報道，伊朗情報與安全部長Esmail Khatib疑似於當地時間 17 日晚間遭遇「斬首行動」暗殺。

16：18

澳洲駐阿聯酋空軍基地遭一枚伊朗發射物襲擊，設施受損，無人傷亡。

16：13

沙特阿拉伯國防部指，在利雅德地區攔截並摧毀一架無人機。

14：55

杜拜當局證實，成功攔截導彈攻擊，無人受傷。

13：20

伊朗法爾斯通訊社周三(18日)報道，伊朗已對一名為以色列情報和特勤局（摩薩德）工作的間諜執行死刑。該諜名被指曾向摩薩德提供伊朗敏感區域圖像信息。

2025年6月以色列對伊朗挑起的「12日戰爭」期間，伊朗伊斯蘭革命衛隊情報部門在薩沃季博拉格縣的一棟別墅內逮捕此人，同時繳獲3萬歐元現金、一輛農夫車、一部電單車以及各種情報設備和衛星通信設備。



12：11

哈馬斯周三（3月18日）發表聲明，悼念伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼，強調哈馬斯將與伊朗保持團結。

11：44

澳洲駐阿拉伯聯合酋長國空軍基地周三（3月18日）遭一枚伊朗發射物襲擊，無人在襲擊中傷亡。

10：26

據伊朗塔斯尼姆通訊社報道，當地時間3月18日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼、伊朗巴斯基民兵組織指揮官蘇萊曼尼的葬禮將在德黑蘭同時舉行。

10：07

據伊朗塔斯尼姆通訊社，伊朗軍隊總司令哈塔米18日表示，伊朗將「果斷」回應最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害，「令敵人後悔」。哈塔米發表聲明說，伊方必將為拉里賈尼及其他遇難者復仇，「此類犯罪行徑絕不會阻礙伊朗捍衛獨立、自由、領土完整和制度」。同日，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣有發動「真實承諾-4」行動第61波攻勢。

伊媒：伊朗向特拉維夫發射導彈 以報復拉里賈尼被殺

08：40

伊朗國家電視台報道，爲報復最高國家安全委員會秘書拉里賈尼遇害，伊朗向特拉維夫發射攜帶集束彈頭的導彈。

07：45

美國中央司令部表示，於數小時前，美軍在霍爾木茲海峽附近、伊朗沿海的伊朗導彈基地，投擲了5000磅級深穿透炸彈。

以色列：已擊斃革命衛隊轄下「巴斯基」領袖蘇萊曼尼

06：10

以色列軍方宣布，在持續針對伊朗高層的打擊行動中，成功擊斃了革命衛隊轄下民兵組織「巴斯基」（Basij）的指揮官蘇萊曼尼（Gholam Reza Soleimani）。伊朗革命衛隊其後發表聲明證實，蘇萊曼尼在美國和以色列的襲擊中身亡。

以色列總理內塔尼亞胡表示，拉里賈尼和蘇萊曼尼是在24小時內。相繼被擊殺。

拉里賈尼與子同殁 伊朗總統誓言報復

06：03

伊朗官方證實，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼與其子、資深安全官員莫爾特扎，以及一組隨行保鏢在空襲中一同遇害。

伊朗總統佩澤希齊揚發聲明，對拉里賈尼之死表示哀悼，並誓言報復。

相關新聞：伊朗局勢｜伊方證實拉里賈尼與兒子同遇難 以軍：續追殺穆傑塔巴

烏派專家團隊抵海灣國家助應對伊朗無人機

03：10

烏克蘭總統澤連斯基表示，已派出精通無人機防禦戰術的軍事專家團隊，相繼抵達阿聯酋、卡塔爾和沙特阿拉伯，並正前往科威特，協助抵禦伊朗無人機。他表示，目前該地區共有201名烏克蘭人員，另有34名專家已做好部署準備。

02：31

伊朗議會議長卡利巴夫警告說，霍爾木茲海峽的局勢將無法恢復到戰前狀態。

02：18

黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心表示，3月2日至17日期間，共有912人死於以色列在黎巴嫩發動的襲擊和空襲，另有2221人受傷。中心又指，以色列的襲擊在全國範圍內持續升級。

以軍消息：徹底消除伊朗導彈威脅仍需數週

01：43

美媒《霍士新聞》引述一名以色列高級軍事官員報道，以方估計，摧毀來自伊朗的導彈威脅需要「幾周時間」。該官員補充指，伊朗本來計劃每天向以色列發射數十枚導彈，但由於導彈和發射器遭美以的空襲摧毀，目前無法做到。

00：35

科威特當局指，在過去24小時內，共攔截了2枚導彈和13架無人機。

00：22

美國總統特朗普說：「伊朗這件事其實基本上在兩三天內就結束了」。

00：07

美國總統特朗普向記者證實，他已從其大多數北約「盟友」那裏得知，他們不想參與對伊朗的軍事行動。特朗普指，由於美國已經摧毀了伊朗的軍事力量，「他們的海軍消失了，他們的空軍消失了，他們的防空和雷達系統也消失了，最重要的是，他們的各級領導人都消失了」，因此美國已不再需要北約的幫助，同樣不再需要日本、南韓和澳洲或等國家的幫助。他又警告說，對北約感失望，北約袖手旁觀將不利於與美國的夥伴關係。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普炮轟盟友拒霍峽護航：不用你們幫手 稱應考慮退出北約

3月17日最新消息：

22：32

美聯社報道，美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）周二（17日）表示，因美國、以色列對伊朗的戰爭而宣布辭職，並稱「無法昧著良心」支持特朗普政府進行的伊朗戰爭。

22：24

法新社報道，以色列總理內塔尼亞胡表示，伊朗國家安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）已死亡。

21：42

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，經情報監控，在南部霍爾木茲甘省，拘捕55名被美國和以色列僱用的人員。

21：25

早前有消息指出，伊朗最高領導人穆傑塔巴在俄羅斯接受治療，伊朗駐俄羅斯大使賈拉利駁斥相關說法為假新聞。

路透社報道，賈拉利（Kazem Jalali）星期二（17日）在社交媒體發文稱，這是「一場新的心理戰」，強調伊朗領導人無需躲藏；克里姆林宮拒絕對此作出回應。

21：06

美國白宮表示，油輪「開始緩慢通過」霍爾木茲海峽。