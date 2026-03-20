伊朗局勢｜傳美國再增派3軍艦及數千名兵 穆傑塔巴發聲明：奪走敵人安全

中東戰火自2月底爆發至今已進入第三周，美媒報道，美國國防部正向中東增派三艘軍艦及數千名海軍陸戰隊隊員，以應對日益嚴峻的地區威脅。與此同時，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴發表強硬聲明，揚言要奪走敵人的「安全感」，雙方軍事對抗瀕臨全面爆發的邊緣。

美軍增撥八千兵力 「拳師號」戰鬥群趕赴中東

美國官員證實，五角大樓已下令部署駐紮於加州的「拳師號」（USS Boxer）兩棲戒備大隊，以及第11海軍陸戰隊遠征隊（11th MEU），總計約2,200至2,500名海軍陸戰隊隊員正前往美國中央司令部轄區。

這是過去一周內美軍第二次向該區增兵。連同早前派出的「三里島號」（USS Tripoli）及第31遠征隊，美軍在該區的新增兵力將達到約8,000人。儘管總統特朗普強調目前未有地面進攻計劃，但美軍已在霍爾木茲海峽一帶加強戒備，外界推測美軍正為潛在的「格什姆島」或「哈爾克島」封鎖行動做準備。

在德黑蘭方面，自從原最高領袖哈梅內伊在2月28日戰爭首日於空襲中喪生後，其子兼繼任人穆傑塔巴周五（20日）發表了罕見的公開聲明。

莫吉塔巴在聲明中態度強硬，要求伊朗武裝部隊對「內外敵人」發起反擊，強調「必須奪走敵人的安全感」。伊朗軍方隨後跟進，揚言狙擊美軍，甚至威脅會將襲擊範圍擴大至「旅遊景點」，以報復以色列對其情報部長及軍事高層的刺殺行動。

革命衛隊發言人陣亡 生前稱導彈生產未受損

此外，伊朗革命衛隊（IRGC）周五亦發布聲明，否認美、以空襲摧毀了其導彈生產能力。然而，這份聲明卻被指是引用了發言人納伊尼（Ali Mohammad Naeini）的生前談話——據報，納伊尼在聲明發布前數小時，已在以色列對德黑蘭的最新一輪空襲中喪生。

納伊尼在遇襲前曾稱：「我們的導彈工業應該得到滿分，即使在戰爭條件下，我們仍在持續生產。」以色列總理內塔尼亞胡則反駁指，伊朗的核設施及彈道導彈研發能力已被「重創」，戰爭的進展比預期更快。

目前，受戰事影響，全球能源市場持續波動，波斯灣地區多處煉油廠亦傳出遭到無人機襲擊。