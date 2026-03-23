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伊朗局勢｜美財長稱資金充足應對戰事 指「升級為降溫」 不排除派兵控制油島

即時國際
更新時間：01:40 2026-03-23 HKT
發佈時間：01:40 2026-03-23 HKT

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周日為美國與以色列對伊朗的軍事行動辯護，表示「有時需要升級局勢，才能實現降溫」，並強調總統特朗普在中東戰事上「所有選項仍在考慮之中」。他同時指出，美國有充足資金應對對伊戰事，毋須加稅籌措經費。

美軍將持續強化軍力 確保裝備充足

美國總統特朗普早前警告，若伊朗未在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美方將攻擊並「徹底摧毀」伊朗多座核電設施，並稱這是「伊朗唯一聽得懂的語言」，進一步加劇局勢緊張。

貝森特接受NBC節目《Meet the Press》訪問時表示，五角大樓或提出的補充預算主要用於提升軍方未來作戰能力，未有確認外界所指約2,000億美元的具體金額。他指出，特朗普將如首個任期般持續強化軍力，以確保部隊裝備充足。

不排除派軍人佔領哈爾克島

談及軍事部署，貝森特表示，包括伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）在內的戰略地點，「所有選項都在檯面上」，不排除派遣美軍進駐控制該島。該島距離伊朗本土約24公里，承載約九成原油出口，被視為關鍵能源據點。

他又指出，美方在對伊戰事中有明確目標，包括削弱伊朗海空軍、導彈能力及其補充軍備的能力，並確保伊朗無法發展核武；同時形容伊朗近期部分攻擊為「孤立行動」，包括針對印度洋迪亞哥加西亞美英基地的導彈襲擊，認為屬「出於絕望」。

或放寬部分對伊制裁紓緩石油供應

在能源政策方面，貝森特為放寬部分對伊制裁辯護，指允許出售滯留海上的伊朗石油，可向全球市場釋放約1.4億桶原油，以紓緩戰事導致的供應壓力。他表示，有關石油原本亦會以折扣價出售予中國，美方此舉是「以其人之道還治其人之身」。

不過，有關政策引發爭議。有專家質疑，在戰事期間放寬制裁等同間接為伊朗提供資金。美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）批評政府「完全脫離現實」，指戰事正失控，並推高能源價格，影響民生；他並將「升級以降溫」的說法與越戰及阿富汗戰爭相提並論，呼籲儘快結束衝突。

伊朗方面則警告，若美國攻擊其能源設施，將對美國及區內盟友的燃料、能源、資訊科技及海水淡化設施作出對等打擊。分析認為，美方軍事與能源措施並行，或令局勢進一步升級，中東衝突風險持續擴大。

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