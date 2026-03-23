以色列兩度空襲黎巴嫩南部橋樑 多地停電設施受損 總統：以軍地面入侵前兆

以色列軍方周日對黎巴嫩南部及北部目標發動空襲和炮擊，導致基礎設施受損及平民大規模流離失所。以軍參謀長稱，對真主黨的行動才剛開始，正準備進行一場「長期戰役」。黎巴嫩總統稱，以色列空襲多座橋樑，是地面入侵的前兆。

多座橋樑遇襲 基礎設施受損

黎巴嫩國家新聞社報道，以軍兩度空襲南部卡斯米耶橋（Qasmiyeh Bridge），造成當地電力網絡、電纜及主要供電線路受損，阿爾哈拉耶布（al-Kharayeb）地區出現大規模停電。當局指，修復隊伍將於明日開始恢復供電。卡斯米耶橋為黎巴嫩沿海公路的重要通道。



此外，以軍亦在東部城鎮馬吉達爾塞勒姆（Majdal Selem）發動空襲，南部納古拉（Naqoura）則遭炮擊及白磷彈襲擊，當地與真主黨武裝爆發地面衝突。

以軍兩度空襲南部卡斯米耶橋（Qasmiyeh Bridge），造成當地電力網絡、電纜及主要供電線路受損。路透社

以軍兩度空襲南部卡斯米耶橋（Qasmiyeh Bridge），造成當地電力網絡、電纜及主要供電線路受損。路透社

黎巴嫩總統約奧恩表示，以軍行動是對黎巴嫩主權的公然侵犯，也是以軍地面入侵的前兆。路透社

黎總統：公然侵犯主權

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩（Joseph Aoun）表示，以色列空襲南部多座橋梁，構成戰事「嚴重升級」，是對黎巴嫩主權的公然侵犯，也是以軍地面入侵的前兆。他指利塔尼河橋梁是民眾通行命脈，攻擊意圖切斷利塔尼河以南與其他地區聯繫，阻礙人道援助進入。奧恩強調，系統性破壞民用設施及村莊構成對平民的集體懲罰，違反國際人道法，呼籲國際社會及聯合國立即行動制止以色列進一步侵犯。

黎巴嫩真主黨稱，向以色列北部多個軍事及社區目標發射火箭、導彈及無人機，包括北部梅龍（Meron）空軍基地及拉莫特納夫塔利（Ramot Naftali）附近軍事設施，以及馬納拉（Manara）和扎里特（Zar’it）社區。以軍官兵駐守黎以邊境的基亞姆（Khiam）、馬魯恩阿爾拉斯（Maroun al-Ras）及艾塔倫（Aitaroun）等地亦受到攻擊。以色列媒體暫未有報道人員傷亡。

以軍準備進行長期戰役



以色列國防軍總參謀長埃亞爾·扎米爾（Eyal Zamir）表示，對真主黨的行動才剛開始，以軍已準備好在黎巴嫩推進地面行動，並稱對伊朗及真主黨的戰事「互相關聯」，以色列正準備進行一場「長期戰役」。他指出，近期已打擊數千個黎巴嫩目標，並稱在南黎巴嫩一次空襲中擊斃真主黨「拉德旺部隊」一名指揮官及另外兩人。扎米爾強調，軍方將依計劃有序推進目標地面行動及空襲，為長期作戰做好準備。