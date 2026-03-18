伊朗局勢｜特朗普炮轟盟友拒霍峽護航：不用你們幫手  稱應考慮退出北約

美國總統特朗普周二（17日）公開對北約及亞太盟友發難，批評其在對伊行動中袖手旁觀，形容集體防衛協議已成「單行道」。他更語出驚人地表示，應考慮評估美國是否需要退出北約。

阿聯酋稱願參與霍峽護航行動

特朗普在社交平台及白宮記者會上火力全開，指大多數北約盟友已明確拒絕參與美、以對伊朗的軍事行動。他諷刺道：「我對此並不感到驚訝，因為我一直認為北約是一條單行道——我們保護這些國家，但它們不會為我們做任何事情，尤其是在需要的時候。」

2026年3月17日星期二，聖派翠克節當天，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見了愛爾蘭總理米歇爾·馬丁。美聯社

美國總統特朗普周二（17日）公開對北約及亞太盟友發難，批評其在對伊行動中袖手旁觀。美聯社

當被問及是否正考慮退出北約時，特朗普直言「這是應該考慮的事」。美聯社

美國總統特朗普周二（17日）公開對北約及亞太盟友發難，批評其在對伊行動中袖手旁觀。美聯社

特朗普隨即展示其「軍事成績單」，宣稱美國已憑一己之力摧毀了伊朗的軍事力量，包括海軍、空軍、防空雷達系統以及各級領導層。他霸氣表示：「我們根本不需要任何人的幫助」，其後更點名日本、澳洲和南韓，稱同樣不需要這些國家幫忙。

當被問及是否正考慮退出北約時，特朗普直言「這是應該考慮的事」，但補充指目前沒有具體計劃。他形容北約拒絕協助是犯下「非常愚蠢的錯誤」，削弱了與美國的關係。

與此同時，法國總統馬克龍在召開國防會議後明確表態，指法國並非衝突當事方，現階段絕不參與任何旨在疏通霍爾木茲海峽的軍事行動。馬克龍強調，只有在局勢重歸平靜後，法國才願意討論構建國際護航體系。這種「先和平後護航」的冷處理，顯然與特朗普的「戰時動員」背道而馳。

在西方盟友紛紛避戰之際，中東地區盟友則表現出不同態度。阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）周二在美國外交關係委員會發言時表示，如果國際社會推動保障霍爾木茲海峽安全的行動，阿聯酋願意參與其中。

加爾加什形容該海峽是全球貿易與能源流動的命脈，其安全責任不應僅由地區國家承擔。雖然阿聯酋強調當前重點是避免局勢升級，但其參與護航的意願，與英、法等國的觀望態度形成鮮明對比。