伊朗局勢｜特朗普炮轟盟友拒霍峽護航：不用你們幫手 稱應考慮退出北約
更新時間：08:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:28 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:28 2026-03-18 HKT
美國總統特朗普周二（17日）公開對北約及亞太盟友發難，批評其在對伊行動中袖手旁觀，形容集體防衛協議已成「單行道」。他更語出驚人地表示，應考慮評估美國是否需要退出北約。
阿聯酋稱願參與霍峽護航行動
特朗普在社交平台及白宮記者會上火力全開，指大多數北約盟友已明確拒絕參與美、以對伊朗的軍事行動。他諷刺道：「我對此並不感到驚訝，因為我一直認為北約是一條單行道——我們保護這些國家，但它們不會為我們做任何事情，尤其是在需要的時候。」
特朗普隨即展示其「軍事成績單」，宣稱美國已憑一己之力摧毀了伊朗的軍事力量，包括海軍、空軍、防空雷達系統以及各級領導層。他霸氣表示：「我們根本不需要任何人的幫助」，其後更點名日本、澳洲和南韓，稱同樣不需要這些國家幫忙。
當被問及是否正考慮退出北約時，特朗普直言「這是應該考慮的事」，但補充指目前沒有具體計劃。他形容北約拒絕協助是犯下「非常愚蠢的錯誤」，削弱了與美國的關係。
與此同時，法國總統馬克龍在召開國防會議後明確表態，指法國並非衝突當事方，現階段絕不參與任何旨在疏通霍爾木茲海峽的軍事行動。馬克龍強調，只有在局勢重歸平靜後，法國才願意討論構建國際護航體系。這種「先和平後護航」的冷處理，顯然與特朗普的「戰時動員」背道而馳。
在西方盟友紛紛避戰之際，中東地區盟友則表現出不同態度。阿聯酋總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）周二在美國外交關係委員會發言時表示，如果國際社會推動保障霍爾木茲海峽安全的行動，阿聯酋願意參與其中。
加爾加什形容該海峽是全球貿易與能源流動的命脈，其安全責任不應僅由地區國家承擔。雖然阿聯酋強調當前重點是避免局勢升級，但其參與護航的意願，與英、法等國的觀望態度形成鮮明對比。
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