伊朗局勢｜伊朗議長警告投資美國國債或成攻擊目標

伊朗國會議長穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交平台X發文警告，任何為美國軍事預算提供資金的金融機構或投資者都是「合法目標」。

指美國國債「沾滿伊朗人民的鮮血」

加利巴夫直言美國國債「沾滿伊朗人民的鮮血」，並警告投資者：「我們監控你們的投資組合，這是最後警告。」他同時指，「與軍事基地並列，那些資助美國軍費的金融機構都是合法目標。購買國債就是購買對你們總部及資產的攻擊。」

加利巴夫曾是伊朗革命衛隊高級指揮官，是伊朗最具影響力的政治人物之一，近期多次在X上發表聲明，威脅對美國及以色列基礎設施進行報復。他的最新聲明更將金融參與視為「軍事共謀」，明言投資美國國債等於為美國軍事行動買單，可能遭到直接打擊。

特朗普向伊朗發出最後通牒，威脅若不在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美方將摧毀伊朗核電設施。路透社

白宮此前多次警告，伊朗若對美國利益發動攻擊，將面臨「壓倒性後果」。美國總統特朗普週六在Truth Social發文，向伊朗發出最後通牒，威脅若不在48小時內全面開放霍爾木茲海峽，美方將摧毀伊朗核電設施。加利巴夫則回應稱，如美方攻擊核電或其他基建，伊朗將對中東地區的能源及石油設施展開報復。

分析人士指出，此舉將軍事威脅與金融手段混合，將衝突帶入前所未有的領域，即使只是口頭警告，也可能對全球市場造成震盪，尤其在霍爾木茲海峽運輸受阻、油價高度敏感的情況下。