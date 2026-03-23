伊朗局勢｜以色列駐美大使稱將伊朗「屈服」 伊朗警告對關鍵設施採取對等回應

以色列駐美大使葉希爾·萊特（Yechiel Leiter）周日表示，以方將對伊朗導彈攻擊作出報復，直至將該政權「跪低（to its knees）」。

萊特指伊朗具毀滅性威脅

萊特接受CNN訪問時指出，近期伊朗對以色列迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad）發動導彈襲擊，顯示該國仍具毀滅性威脅。「我們無法再與一個有害的國家共存，它不斷宣稱要毀滅我們，現在還向鄰國發射彈道導彈。」

對於特朗普與以色列總理內塔尼亞胡曾聲稱伊朗的導彈能力已被削弱，萊特反問伊朗，直指對方「說謊……這些是殺人犯，說謊成性」。他表示，「他們說自己沒有洲際彈道導彈，但現在他們已經證明自己擁有。」

伊朗副外長加里巴巴迪警告，若美方攻擊伊朗核電及其他關鍵基建，德黑蘭將作出「對等回應」。路透社

萊特指，伊朗對以色列迪莫納及阿拉德發動導彈襲擊，顯示該國仍具毀滅性威脅。路透社

萊特指，伊朗對以色列迪莫納及阿拉德發動導彈襲擊，顯示該國仍具毀滅性威脅。路透社

另一方面，伊朗副外長加齊姆·加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）警告，若美方攻擊伊朗核電及其他關鍵基建，德黑蘭將作出「對等回應」。他在伊朗《Mehr》通訊社引述中表示，針對核電廠及重要基建的威脅等同針對平民設施，這在戰爭中不應成為攻擊目標。

加里巴巴迪強調：「鑒於聯合國安理會未能履行制止侵略及停止違規行為的責任，以及伊朗的自衛權，任何對伊朗關鍵基建的攻擊，我們都將作出對等回應。所有法律責任及進一步升級的後果，將由發起方承擔。」