DSE放榜2026︱浸會大學BU 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 邊科36人爭1個位？附收分/計分方法

DSE放榜2026︱中學文憑試（DSE）今日(15日)放榜，應屆考生現正積極蒐集升學資訊，為未來出路作最後部署。《星島教育》將根據香港浸會大學（浸大／BU）在大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選後的最新數據，為同學盤點5個最多人申請（以Band A計算）及5個競爭最激烈（以Band A申請人數對比學額數目）的學士學位課程。此外，我們亦為大家整理了相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分平均數等實用資訊，助同學準確評估形勢，在放榜後制定最精明的改選策略。

浸會大學JUPAS改選2026︱浸大分數換算方法

浸大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首輪更新課程選擇已於5月27日結束，浸大統計出5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為工商管理學士（榮譽）、社會工作學士（榮譽）、視覺藝術文學士（榮譽）、理學士（榮譽）及體育及康樂管理文學士（榮譽）。

第5位：體育及康樂管理文學士（榮譽）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：740

學額：35

計分方法：最佳5科

加權科目：無

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：21.3

第4位：理學士（榮譽）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：799

學額：197

計分方法：最佳5科

加權科目：無

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：20.15

第3位：視覺藝術文學士（榮譽）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：835

學額：35

計分方法：最佳5科

加權科目：無

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：19.34

第2位：社會工作學士（榮譽）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：990

學額：30

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x2；健康管理與社會關懷x1.1

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：25.5

第1位：工商管理學士（榮譽）

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1268

學額：185

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x1.5

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：22.07

延伸閱讀：DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！惡劣天氣安排/事前準備/當日流程/必備物品/重要日期一覽（持續更新）

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如以學額競爭情況計算，浸大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是環球螢幕演技藝術學士（榮譽），其次為社會工作學士（榮譽），第3為傳理學學士（榮譽）-遊戲設計與動畫主修，第4為電影電視文學士（榮譽），排名第5的是工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)。

第5位：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂): 約26人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：651

學額：25

申請人對比學額比例：26.04

計分方法：最佳5科

加權科目：無

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：19.5

第4位：電影電視文學士（榮譽）: 約28人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：507

學額：18

申請人對比學額比例：28.17

計分方法：最佳5科

加權科目：中文x1.25；英文x1.25

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：21.83

第3位：傳理學學士（榮譽）-遊戲設計與動畫主修：約30人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：590

學額：20

申請人對比學額比例：29.5

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x1.25；數學x1.1；視覺藝術x1.15

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：21.85

第2位：社會工作學士（榮譽）: 約33人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：990

學額：30

申請人對比學額比例：33

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x2；健康管理與社會關懷x1.1

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：25.5

第1位：環球螢幕演技藝術學士（榮譽）: 約36人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：288

學額：8

申請人對比學額比例：36.00

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x1.5；音樂x1.2；視覺藝術x1.2

課程詳細資訊

2025年收生分數

收分平均數：18.55

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註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及浸大網頁

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