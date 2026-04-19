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金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 陳法拉仙氣滿瀉 元華精靈現身 廖子妤氣場勁等封影后？

影視圈
更新時間：18:29 2026-04-19 HKT
發佈時間：18:29 2026-04-19 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。今日下午4時30分，一眾電影人、頒獎者、提名演員、幕後人將會盛裝亮相，踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，為頒獎典禮揭開華麗序幕。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況（YouTube直播連結：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》亦將直擊紅地氈環節。

金像獎2026紅地氈詳情

金像獎2026焦點提名電影與演員

金像獎2026紅地氈精彩照片Part 1

金像獎2026紅地氈精彩照片Part 2

重溫香港電影金像獎2025紅地氈盛況

金像獎2026紅地氈詳情

第44屆香港電影金像獎紅地氈的網絡直播將由下午3時30分搶先開始，觀眾可透過「香港電影金像獎」及「SpotiTalk」的官方YouTube頻道，直擊紅地氈的台前幕後。大會今年邀得全新網上平台主持陣容，由身兼演員及主持的吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin），以獨特視角帶領觀眾「UNLOCK 紅地氈時刻」。

屆時，預計一眾獲提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演員候選人，以及多位著名導演、編劇及電影工作者將會現身，星光熠熠，絕對是年度最不容錯過的娛樂盛事。

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

金像獎2026大會日前公布紅地氈直播安排的詳情。
金像獎2026大會日前公布紅地氈直播安排的詳情。

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ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊金像獎2026紅地氈盛況。下午3時半，紅地氈環節正式開始前，大會今年特設的「UNLOCK 紅地氈時刻」網上直播已率先啟動。由全新主持組合吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），聯同三位活力新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin）帶領觀眾遊走文化中心外圍。五位主持輕鬆互動，四處打卡，以獨特視角為觀眾預熱，揭開紅地氈盛況的序幕。第44屆金像獎頒獎禮於香港文化中心舉行，電影《尋秦記》角逐多個獎項，分別「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳電影」、「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳音響效果」、「最佳動作設計」、「最佳攝影」、「最佳剪接」和「最佳原創電影歌曲」。有粉絲特意租遊艇掛上「最佳電影尋秦記」及「古萱世一」的海報，力撐電影得獎。

金像獎2026紅地氈精彩照片Part 1

陳法拉到達紅地氈不忘跟囡囡視像

憑電影《贖夢》提名「最佳女主角」的陳法拉以白色晚裝現身紅地氈，她笑言5歲女兒有追看奧斯卡頒獎禮，看的時候也會點評明星的衣着，所以知她今次返港參加金像獎覺得非常好奇，叮囑她行紅地氈的時候一定要開直播，又笑言女兒只掛住紅地氈，反而不理會她穿什麼，但事前自己有向女兒展現晚裝，女兒也覺得靚，增強她參賽的信心。至於女兒是否也有興趣學她參加選美，或將來帶她紅地氈，她表示等女兒大個點再自己決定。對於張家輝沒有陪伴一起行紅地氈，法拉坦言有點寂寞，但知對方要出外工作，所以未能參與，但事前也有鼓勵她和恭喜她候選影后，而自己也有恭喜張家輝，希望對方的歌《永遠的失眠》可以得到「最後原創電影歌曲」。

楊樂文爆今早收到姜濤電話

楊樂文（Lokman）、姜濤和江𤒹生（AK）到紅地氈梯級為大會拍照時，大批場外粉絲齊齊大叫三人的名字，三子不忘跟粉絲揮手。三子擔任頒獎嘉賓，但保持神秘，不願透露頒發哪個獎項。姜濤和AK表示首次為金像獎擔任頒獎嘉賓，姜濤表示開心又緊張，因為怕講錯說話，Lokman即爆今早收到姜濤電話，對方指稿件有少少修改，問自己好不好，所以覺得姜濤好緊慎。姜濤笑指Lokman夠多經驗。AK則謂今日有大佬坐鎮，聽Lokman指示，自己不緊張。談到AK是否有Lokman在旁毋需獨力支撐，Lokman即謂：「知我重要呢！」早前Lokman身體不適，他解釋感冒發燒幾日，現在把聲也不太好。提到三人今年未有電影提名，Lokman表示有待明年由AK出戰，問到AK可有信心獲提名？AK笑言不敢想太多，指電影《我們不是什麼》獲得好評論已經足夠。姜濤表示自己沒有想過獲得電影獎項提名，反而想等Lokman，問到可有新戲洽談中，姜濤表示如有機會拍戲也歡迎，但今年主要做巡迴演唱會。

李佳芯享受頒獎禮氣氛

李佳芯憑《金童》被提名「最佳新演員」，以黑色絲絨貼身露背長裙現身，笑言首次出席金像獎要悉心打扮，暫時未感到緊張，主要是享受頒獎禮氣氛，問到電影頒獎禮與以往出席電視台頒獎禮感覺有無分別？她笑言一樣都要很早起身做準備，認為兩者的流程模式分別不大。談到她曾參與過電影拍攝，被質疑提名新演員的資格，李佳芯表示做模特兒時參與過拍戲，原本只是過一過鏡，但後來被加了一句對白，她也不知算不算，但她無懷疑過自己的提名資格，笑言「企得係到就唔會懷疑」。另外，李佳芯與黃浩合作3部電影，她表示與黃浩有合作，但不是簽了他的公司，對於黃浩稱已獲「Black Deer Entertainment」創辦人兼管理合夥人Poya Shohani 正式確認，達成27億港元的合作計劃，聯手打造東西方交流的開拓文化娛樂、藝術及體育產業版圖，又指該投資者對李佳芯很感興趣，她笑言是看報道才知道，稱除了與黃浩合作，也有其他影視作品的試鏡，稱落實後再公布。

梁雍婷若隱若現非常性感

梁雍婷與周衹月一起現身，梁雍婷著上黑色拖尾裙配西裝褸，內裏只有一條絲帶遮掩重要部位，北半球若隱若現，非常性感，問到是否來爭「最佳衣着獎」，她笑言好緊張，因去年小野（盧鎮業）也是憑同一個designer攞到最佳衣着獎，故也希望今年可以繼承他的好運攞到，問到着的時候是否有心理關口？她說：「完全冇喎，我諗可能本身作為一個演員都隨時ready去點表演自己，所以對於我嚟講紅地氈都係一個表演。（驚唔驚走光？）都唔驚，我做咗安全措施。」至於為何不除褸？她指會在後台除，到時也會拍照片給大家，又指希望我下次有機會再以後選人嘅身份才再性感。梁雍婷今次來頒「最佳男配角」奬，她坦言手掌係肉手背也是肉，因陳湛文跟她在電影方面有合作，而自己也做過黃又南的女朋友，所以很替他們緊張。

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金像獎2026紅地氈精彩照片Part 2

王丹妮身穿低胸長裙現身金像獎紅地氈

王丹妮身穿低胸長裙現身金像獎紅地氈，第二次擔任「最佳衣着奬」評判的她得榮幸，她表示不可選自己，不過為尊重場合和身份，一定會着得靚。問到評審準則？她指有自信，大家最好在紅地氈上擺出代表自己最有自信的甫士。問到會否對廖子妤這些老友加分？王丹妮指自己很公平，但對廖子妤有信心認為對方一定會着得靚，提到對方昨日得知是她擔任最佳衣着評判後表示會傳訊息給她，王丹妮神秘表示不告訴大家，又坦言期待對方的衣着，因知她要求高。提到《夜王》導演版，王丹妮表示未有時候看，問到是否會讓老公睇戲中有床上動作戲，她指一早有向老公「報案」，若他返港會邀他看，他亦好明白和支持她的工作。她又指現在街上很多人叫她的角色名「Co Co」，演員生涯有具代表性的角色誕生也感開心。身穿綠色晚裝的陳蕾紅地氈梯級時，場外大批粉絲齊聲大叫她的名字，愛錫粉絲的她，即揮手示好，氹得粉絲大嗌。

邱彥筒Marf全力支持男友林家熙Locker

李芯駖、邱彥筒Marf、黃梓樂和梁仲恆為金像獎擔任演出嘉賓，芯駖和Marf盛裝打扮，她們表示為了開場的歌舞演出而準備了兩星期，因只準備一個項目感覺負擔不大，但黃梓樂和梁仲恆在歌舞方面經驗不多，所以他們需要更多時間準備，問到演出時的舞衣是否更性感？以透視裝現身的芯駖笑言很難更性感，指舞衣更著重藝術性，問到Marf是否全力支持男友林家熙Locker？她笑言全力支持林家熙Locker和鄧濤，事前有叫男友要保持平常心，不要緊張，有得入圍已很開心，又說男友有無獎都會與他慶祝，最重要食餐好。昨日是芯駖生日，她表示全日都在綵排，在工作中度過，3月時獨自到台灣旅行10日，提早為自己慶生，那10日不時行山和品嘗美食很開心，問到可有認識台仔？她笑說：「台佬都無，在台灣無艷遇，今日就戴了粉晶，加上自己在《夜王》角色水晶的加持，希望今晚有艷遇。」

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金像獎2026焦點提名電影與演員

金像獎2026競爭激烈，多部電影作品備受矚目。由麥浚龍執導的《風林火山》以12項提名領跑，成為大熱；而《尋秦記》、《金童》、《再見UFO》、《世外》及《醬園弄‧懸案》亦成功入圍角逐「最佳電影」殊榮，實力不容忽視。

演員獎項方面，戰況同樣精彩。古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部電影雙料提名「最佳男主角」，將與《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝，以及憑《像我這樣的愛情》首度入圍的陳家樂，一同競逐影帝寶座。影后寶座之爭亦相當激烈，入圍者包括《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡，以及《贖夢》的陳法拉。五位實力派演員將會競逐影后殊榮，后座花落誰家，拭目以待。

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金像獎2026提名演員造型照？

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重溫香港電影金像獎2025紅地氈盛況

在期待今屆盛事之餘，不妨一同重溫去年第43屆金像獎紅地氈的璀璨星光。當時由沈殷怡與強尼擔任主持，一眾巨星盛裝出席，包括夫妻檔現身的梁朝偉與劉嘉玲、擔任「最佳衣着獎」評審的王丹妮、型格登場的Marf邱彥筒，以及妙語如珠的劉青雲等。當時大熱電影如《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》的團隊亦是紅地氈焦點。

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第44屆香港電影金像獎的紅地氈環節將於2026年4月19日（星期日）下午4時30分，在香港文化中心外的尖沙咀海濱長廊舉行。

今屆的網絡直播主持陣容包括吳肇軒、筆華棋、「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin）。

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