TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點懶人包 一文睇清各獎項十強名單 最佳男、女主角競爭激烈

影視圈
更新時間：18:30 2026-01-03 HKT
發佈時間：18:30 2026-01-03 HKT

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行，屆時翡翠台將會全程現場直播。而TVB頒獎禮2025紅地氈環節，則於同日下午五時半開始。《星島頭條》將為讀者直擊《萬千星輝頒獎典禮2025》每一個精彩瞬間。

TVB頒獎禮2025丨紅地氈盛況及直播詳情

《萬千星輝頒獎典禮2025》的紅地氈環節，將於當天下午五時半開始。觀眾可透過TVB官方Youtube ChannelTVB綜藝Facebook專頁娛樂新聞台Facebook專頁娛樂新聞台Youtube ChannelmyTV SUPER等平台，直擊明星們的紅地氈風采。

TVB頒獎禮2025丨預計出席藝人陣容

《萬千星輝頒獎典禮2025》星光熠熠，預計一眾候選藝人將盛裝出席，競逐各項殊榮。焦點所在的「最佳男主角」及「最佳女主角」候選人，包括《新聞女王2》的佘詩曼、李施嬅、黃宗澤，《金式森林》羅子溢、《巨塔之后》陳煒，以及實力派演員馬國明、陳豪、陳展鵬等，均有望現身紅地氈。至於林保怡、宣萱、郭晉安等大熱人馬會否出席爭奪視帝、視后寶座，仍是未知之數。此外，在「最佳男／女配角」及「飛躍進步男／女藝員」等獎項中獲得提名的高海寧、王敏奕、蔣祖曼、龔慈恩、何廣沛、吳業坤、羅天宇、陳楨怡、何沛珈、關嘉敏、戴祖儀、葉蒨文、張馳豪、馮皓揚、何晉樂、林正峰、吳業坤、曾展望、黃庭鋒等TVB小生與花旦亦將齊聚一堂。

相關閱讀：萬千星輝頒獎典禮2025十強完整名單公布 視后之爭佘詩曼、宣萱大熱 羅子溢奪視帝呼聲高

TVB頒獎禮2025丨四大司儀聯手坐鎮

TVB日前正式公布萬眾期待的《萬千星輝頒獎典禮2025》司儀陣容。今年TVB頒獎禮打破去年單一司儀的模式，改由四大司儀聯手坐鎮，由經驗豐富的陸浩明（6號）領軍，搭配三位首次擔任頒獎禮司儀的車婉婉、何沛珈及鄭衍峰，為這場電視界年度盛事帶來耳目一新的感覺。

相關閱讀：何沛珈「升呢」萬千星輝頒獎禮司儀 回復單身後事業起飛獲重用

《萬千星輝頒獎典禮2025》各獎項十強完整名單

最佳劇集

  • 《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 《痞子無間道》
  • 《奪命提示》
  • 《刑偵12》
  • 《執法者們》
  • 《麻雀樂團》
  • 《俠醫》
  • 《巨塔之后》
  • 《金式森林》
  • 《新聞女王2》

最佳男主角

  • 周嘉洛《痞子無間道》
  • 陳山聰《奪命提示》
  • 張振朗《奪命提示》
  • 林保怡《刑偵12》
  • 馬國明《執法者們》
  • 陳豪《俠醫》
  • 陳展鵬《巨塔之后》
  • 郭晉安《金式森林》
  • 羅子溢《金式森林》
  • 黃宗澤《新聞女王2》

最佳女主角

  • 吳若希《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 劉佩玥《奪命提示》
  • 傅嘉莉《刑偵12》
  • 蔡潔《執法者們》
  • 張曦雯《俠醫》
  • 宣萱《巨塔之后》
  • 陳煒《巨塔之后》
  • 陳曉華《金式森林》
  • 佘詩曼《新聞女王2》
  • 李施嬅《新聞女王2》

最佳男配角

  • 朱敏瀚《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 林子善《奪命提示》
  • 羅子溢《執法者們》
  • 姜大衛《麻雀樂團》
  • 丁子朗《俠醫》
  • 徐榮《金式森林》
  • 羅天宇《金式森林》
  • 鄧智堅《新聞女王2》
  • 何廣沛《新聞女王2》
  • 吳業坤《新聞女王2》

最佳女配角

  • 賴慰玲《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 劉穎鏇《奪命提示》
  • 陳自瑤《刑偵12》
  • 郭柏妍《麻雀樂團》
  • 劉佩玥《俠醫》
  • 吳若希《巨塔之后》
  • 高海寧《新聞女王2》
  • 王敏奕《新聞女王2》
  • 蔣祖曼《新聞女王2》
  • 龔慈恩《新聞女王2》

飛躍進步男藝員

  • 陳浚霆
  • 張馳豪
  • 馮皓揚
  • 何晉樂
  • 林正峰
  • 吳業坤
  • 冼靖峰
  • 涂毓麟
  • 曾展望
  • 黃庭鋒

飛躍進步女藝員

  • 陳楨怡
  • 何沛珈
  • 關嘉敏
  • 林秀怡
  • 李芷晴
  • 梁凱晴
  • 倪嘉雯
  • 戴祖儀
  • 王嘉慧
  • 葉蒨文

最佳男新人

  • 馮皓揚
  • 何晉樂
  • 林智樂
  • 劉洋
  • 曾錦燊

最佳女新人

  • 陳若思
  • 莊子璇
  • 倪嘉雯
  • 姚焯菲
  • 詹天文

大灣區最喜愛TVB劇集

  • 《愛‧回家之開心速遞》
  • 《奔跑吧！勇敢的女人們》
  • 《痞子無間道》
  • 《奪命提示》
  • 《刑偵12》
  • 《執法者們》
  • 《俠醫》
  • 《巨塔之后》
  • 《金式森林》
  • 《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB男主角

  • 周嘉洛《痞子無間道》
  • 陳山聰《奪命提示》
  • 張振朗《奪命提示》
  • 林保怡《刑偵12》
  • 馬國明《執法者們》
  • 陳豪《俠醫》
  • 陳展鵬《巨塔之后》
  • 郭晉安《金式森林》
  • 羅子溢《金式森林》
  • 黃宗澤《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB女主角

吳若希    《奔跑吧！勇敢的女人們》
劉佩玥    《奪命提示》
蔡潔    《執法者們》
傅嘉莉    《刑偵12》
張曦雯    《俠醫》
宣萱    《巨塔之后》
陳煒    《巨塔之后》
陳曉華    《金式森林》
佘詩曼    《新聞女王2》
李施嬅    《新聞女王2》

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目

  • 《大師兄感謝祭》
  • 《萬千星輝頒獎典禮2024》
  • 《友乜唔講得》
  • 《江湖見》
  • 《一日打工限定》
  • 《女神配對計劃》
  • 《聲秀》
  • 《真相‧情‧尋》
  • 《2025香港小姐競選決賽》
  • 《萬千星輝賀台慶》

最佳電視歌曲

  • 《一切豁開》吳業坤
  • 《我和我們》林保怡、張振朗、吳業坤、黎澤恩、吳若希、戴祖儀、梁宸語、何吉賽爾
  • 《不想將你放下》Supper Moment
  • 《日光之下》張與辰
  • 《最好的信念》古巨基
  • 《序章‧結局》詹天文
  • 《金式森林》張馳豪
  • 《還剩一件未做的事》吳業坤
  • 《Seeds of truth》詹天文
  • 《女神戀愛惱》戴祖儀

最佳女主持

  • 陳貝兒
  • 陳庭欣
  • 陳懿德
  • 車婉婉
  • 朱凱婷
  • 何沛珈
  • 黎芷珊
  • 麥美恩
  • 戴祖儀
  • 汪明荃

最佳男主持

  • 區永權
  • 鄭衍峰
  • C君
  • 錢嘉樂
  • 許文軒
  • 洪永城
  • Bob林盛斌
  • 森美
  • 梁思浩
  • 陸浩明

最佳資訊及專題節目

  • 《東張西望》
  • 《美食新聞報道》
  • 《江湖見》
  • 《香港系列之原味道》
  • 《Grand住去利物浦》
  • 《真相‧情‧尋》
  • 《盲盒鐵路遊》
  • 《空運世一》
  • 《無窮之路V-智行無疆》
  • 《帶阿姐看世界》

最佳綜藝節目

  • 《中年好聲音3》
  • 《直播靈接觸》
  • 《今晚乜都拗》
  • 《一日打工限定》
  • 《女神配對計劃》
  • 《聲秀》
  • 《在我心中，你是獨一無二》
  • 《剪裁魔法師2》
  • 《攻你上大學》
  • 《芷珊再約王嘉爾》

《萬千星輝頒獎典禮2025》大會場刊照片：

