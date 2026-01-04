Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

萬千星輝頒獎典禮2025丨《新聞女王2》囊括大灣區3大獎  佘詩曼冧莊視后 黃宗澤奪視帝笑容耐人尋味？

影視圈
更新時間：21:28 2026-01-04 HKT
發佈時間：21:28 2026-01-04 HKT

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於2026年1月4日（星期日）晚上8時在澳門上葡京綜合度假村盛大舉行，TVB翡翠台現場直播各獎項包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、大灣區視帝及視后等大獎得主的誕生。黃宗澤及佘詩曼憑《新聞女王2》的優異演出，成為「大灣區」最喜愛TVB男、女主角，榮登大灣區視帝、視后。

TVB頒獎禮2025丨黃宗澤：冇TVB就冇我

大灣區四大獎項，由周柏豪及黃浩然頒獎，二人於台上默契十足，彼此狀態極佳。黃宗澤憑《新聞女王2》奪得獎座，繼23年之後再做大灣區視帝。當他得悉自己得獎，笑容有點耐人尋味；他步上台前和劇中好拍檔佘詩曼深情擁抱，彼此默契十足。黃宗澤上台表示多謝樂小姐，指她「咁多年嚟當仔咁錫」，亦都多謝TVB，因為「冇TVB就冇佢」，更搞笑地表示「係咁易都要多謝阿媽」，不過亦表示黃媽媽身體「唔係咁好」，所以要乖乖哋。

TVB頒獎禮2025丨佘詩曼：望港劇到處受歡迎

而佘詩曼亦憑《新聞女王2》，繼上屆後再奪大灣區視后，佘詩曼得悉獲獎後，深情跟林保怡擁抱。佘詩曼於台上多謝觀眾，「畀我咁快可以又上台攞獎」，佘詩曼多謝台前幕後拍得好好，大讚幕後好勁。佘詩曼表示好開心在台上傻笑，顯得極可愛。之後她表示希望港劇繼續可以在不同地方受到歡迎，繼續發揚香港精神。

TVB頒獎禮2025丨《新聞女王2》奪大灣區最喜愛劇集

《新聞女王2》讓男、女主角成為大灣區視帝、視后，亦成為「大灣區最喜愛TVB劇集」；而「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」，則由《女神配對計劃》奪得，由一眾女神、求愛勇者及幕後人員上台領獎。

