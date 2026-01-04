萬千星輝2025丨最佳女新人倪嘉雯喜獲偶像佘詩曼指導 男新人獎得雙得主馮皓揚劉洋反應迴異

無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》於2026年1月4日（星期日）晚上八時，於澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。今年「最佳女新人」由倪嘉雯獲得，「最佳男新人」則由馮皓揚和劉洋，劉洋得悉得獎一刻，呆立當場。

倪嘉雯在台上拎獎一刻表現相當激動

倪嘉雯在台上拎獎一刻，表現相當激動：「我冇諗過第一年嚟澳門，就可以捧個獎屋企，我好開心，我入行年覺得好好彩，遇到好多錫我嘅人，好多謝導同埋編劇寫Amber過檔、同埋塑造得Amber呢個人設咁討喜，我見到好多留言話好鍾意Amber咁有義氣同咁撐Man姐，我覺得自己好幸運可以做到一個觀眾咁鍾意嘅角色。」

倪嘉雯一直封佘詩曼做偶像

一直封佘詩曼做偶像的倪嘉雯，對於可以與偶像合作，她說：「我睇劇本時勁驚喜同勁興奮，睇到漏夜都唔肯瞓，我冇諗過有二次機會可以同阿佘合作，呢樣嘢我冇expect過，佢真係一個好嘅前輩，佢每一句都教我點演，所以我真係好慶幸可以同阿佘合作。」

YouTuber起家的倪嘉雯在2020年正式加入TVB，她由兒童節目主持做起，深受小朋友喜愛，之後在《愛·回家之開心速遞》短暫客串網台主持，及至2023年演《新聞女王》，她雖只是「同事甲」，卻被封為「最美過鏡女同事」，到了《新聞女王2》，倪嘉琳由同事甲升呢做SNK正式主播，身為前「文家軍」的Amber，因看不過眼SNK濫用「AI主播」、侮辱主播專業，與「張家妍」李施嬅對質不果後憤然離職，並帶領「文家軍」其他有離心成員重投Man姐旗下。最感人的是，當「Man姐」佘詩曼表明公開平台「冇錢請人」時，「Amber」倪嘉雯爽快又有義氣地齊聲表示可「共渡時艱」。

劉洋「我愛香港」贏得全場掌聲

而「男新人獎」方面，今年出現兩位得主，分別是馮皓揚和劉洋，劉洋除了感謝公司、《中年好聲音》節目組及《愛・回家之開心速遞》劇組之外，最後更高呼：「我愛香港！」贏得全場掌聲！劉洋在2024年報名參加《中年好聲音3》獲得季軍，比賽後加入TVB成為旗下男藝員，加入處境劇集《愛·回家之開心速遞》演出。

馮皓揚曾獲金像獎「最佳男配角」

另一「男新人獎」得主馮皓揚則說：「非常感恩，係咪最佳真係唔重要，最重要係可以企喺個台係好幸運，多謝支持我嘅人。」馮皓揚曾經在第40屆香港電影金像獎憑《媽媽的神奇小子》得「最佳男配角」，小學時被診斷出患有輕度亞氏保加症、專注力不足及過度活躍症，不過馮皓揚仍然憑藉努力考入沙田區的傳統名校，自小已對演戲產生濃厚興趣，並參加了小童星訓練班，為日後的演藝生涯打下基礎。